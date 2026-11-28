في ظل تنامي المخاوف الأمنية وتصاعد التهديدات التي تواجه بريطانيا وحلفاءها، تتحرك وزارة الدفاع البريطانية لتعزيز جاهزيتها للطوارئ عبر تحديث بيانات نحو 100 ألف عسكري سابق قد يُستدعون عند الضرورة.

تحديث بيانات نحو 100 ألف عسكري سابق في بريطانيا

غير أن الحملة تواجه تحدياً يتمثل في صعوبة الوصول إلى نصف هؤلاء بسبب تقادم بيانات الاتصال أو فقدانها، فيما تؤكد الحكومة أن الخطوة تأتي في إطار الاستعداد والاحتياط، ولا تعني أن اندلاع حرب بات وشيكاً.



وحسب تقارير، فقد بدأت وزارة الدفاع البريطانية حملة لتحديث بيانات نحو 100 الف عسكري سابق، يمكن استدعاؤهم في حالات الطوارئ.

لكن الصحف البريطانية كشفت أن الوزارة تمكنت من التواصل مع نحو نصفهم فقط، لأن بيانات الإتصال بالباقين قديمة أو مفقودة.

من جانبه، وصف وزير الدفاع الخطوة بأنها إجراء احترازي معقول وضروري، في ظل تزايد التهديدات التي تواجه بريطانيا وحلفائها.

وقال إن الوزارة تريد أن تعرف كيف تصل إلى هؤلاء العسكريين عند الحاجة، وما المهارات التي اكتسبوها منذ مغادرتهم الخدمة.

وأكد أن الهدف هو الاستعداد للطوارئ وأن الخطوة لا تعني أن الحرب وشيكة.