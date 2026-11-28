تشارك اليوم هيئة الطاقة الذرية المصرية بصفة "الراعي " في فعاليات الدورة الرابعة لملتقى ومعرض مصر أفريقيا للصناعات الهندسية والطاقة والابتكار 7i-Gears Africa Expo 2026))، والذي ينعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2026 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة .

يُقام الملتقى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور رفيع المستوى، حيث افتتح الملتقى اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحضور اللواء عبد العزيز عمر من وزارة الإنتاج الحربي والملحق التجاري لليبيا والملحق التجاري لرواندا والملحق التجاري لكينيا إلى جانب قنصل سفارة ليبيريا.

حضر الملتقى من هيئة الطاقة الذرية الدكتور صلاح المرشدي رئيس مركز البحوث النووية، الدكتور حسن صالح رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، الأستاذ الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة السابق والأستاذ الدكتور وليد زيدان.

تأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث الإقليمي الهام انطلاقاً من دورها الوطني في توظيف التطبيقات السلمية للطاقة الذرية وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة ومتطلبات التنمية المستدامة.

وتستعرض الهيئة خلال الملتقى مشروعاتها وخدماتها القومية من خلال أربعة محاور رئيسية، يتناول المحور الأول الطاقة الشمسية ومشروع تنمية الصحراء، بينما يتناول المحور الثاني التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في المجال الصناعي، ويتناول المحور الثالث إدارة المخلفات الصناعية المشعة والخطرة ويتناول المحور الرابع دعم الاقتصاد الأخضر والتحقق والمصادقة البيئية.

وفي هذا السياق أكد الأستاذ الدكتور صلاح المرشدي رئيس مركز البحوث النووية أن مشاركة الهيئة كراعي في ملتقى 7i-Gears Africa Expo 2026 تعكس استراتيجية الدولة في تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا النووية السلمية لخدمة القطاعات الصناعية والإنتاجية. وأضاف سيادته: "إن وجودنا في هذا المحفل الهام يبعث برسالة واضحة مفادها أن البحث العلمي في مجال الطاقة الذرية ليس مجرد أبحاث أكاديمية، بل هو حلول وتطبيقات علمية وعملية مباشرة تسهم في حل مشكلات الصناعة، ورفع تنافسية المنتج المصري والأفريقي للعمل علي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية القائمة على الابتكار والمعرفة".

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور خالد صقر نائب رئيس الهيئة الأسبق للتدريب والتعاون الدولي، أن المحاور الأربعة التي تشارك بها الهيئة تم اختيارها بعناية لتواكب التحديات الصناعية والبيئية الراهنة، وأشار إلى أن الهيئة تمتلك بنية تحتية بحثية وخبرات بشرية رائدة تؤهلها لتقديم خدمات نوعية للقطاع الصناعي، سواء في مجال إدارة النفايات الصناعية الخطرة، أو تقديم خدمات التحقق والمصادقة البيئية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن مشروعات الطاقة الشمسية وتنمية الصحراء. وأكد أن الملتقى يمثل منصة مثالية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الصناعية في مصر وهيئة الطاقة الذرية، وخلق جيل جديد من رواد الصناعة القادرين على توظيف التكنولوجيا المتقدمة.

يُذكر أن مشاركة هيئة الطاقة الذرية في الملتقى تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي، وتوطين التكنولوجيا النووية في المجالات الصناعية المختلفة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين ورجال الصناعة للتعرف عن قرب على الإمكانات التكنولوجية والخدمات الاستشارية والبحثية التي تقدمها الهيئة لدعم خ طط التنمية الشاملة.