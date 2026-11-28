وجه سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا تقديره الكبير لمشاعر الجماهير تجاه النادي.

سامي قمصان يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة أول أغسطس: سنقاتل حتى آخر ثانية لاستعادة شخصية الفريق

وقال قمصان إنه يتفهم جيدًا إحساس جماهير الأهلي، مشيرًا إلى أن كرة القدم بالنسبة لهم ليست مجرد 90 دقيقة، لكنها تؤثر في حياتهم وحالتهم النفسية، مؤكدًا أن الجمهور، بعد الله، هو الداعم الأساسي للنادي.

وأضاف المدير الفني: «أنا مقدّر جدًا إحساس جمهور الأهلي، وبوعدكم أنا وجهازي واللاعبين إننا نرجّع فريق الأهلي اللي إنتوا عارفينه، بشخصيته وقوته وعِناده، وهنقاتل لآخر ثانية مهما كانت النتائج».

وطالب قمصان الجماهير بمواصلة دعم اللاعبين والوقوف بجانبهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن كل لاعب يدافع عن قميص الأهلي يستحق المساندة والدعم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المسؤولية التي تشرف بها في تمثيل النادي الأهلي وجماهيره حلم يتمناه أي شخص، متعهدًا ببذل أقصى جهد والقتال حتى آخر لحظة من أجل استعادة شخصية الأهلي القوية التي اعتادت عليها جماهيره.