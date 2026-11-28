أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن نحو 300 سفينة و6 آلاف بحّار عالقون في مضيق هرمز، حسب وكالة فارس الإيرانية.

مئات السفن عالقة في مضيق هرمز

يأتي ذلك منذ أن اندلعت الأزمة عقب بدء الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ولا تلوح في الأفق حتى الآن أي بوادر لانتهائها.

في سياق متصل، قال قائد ​القوات الجوفضائية ‌في الحرس الثوري الإيراني مجيد ​موسوي أمس ​الجمعة إن على ⁠أعداء إيران ​أن يتوقعوا تحركا ​في الجو والبحر.

وأضاف في منشور على ​منصة إكس ​أن كسر الحصار يمثل "مهمة ‌راسخة ⁠وعزما لا يتزعزع" لدى إيران، في ​إشارة ​إلى ⁠الحصار الذي تفرضه الولايات ​المتحدة على ​الموانئ ⁠الإيرانية.