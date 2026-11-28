قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية أن قافلة من السفن الروسية كانت تنقل مركبات عسكرية إلى ليبيا عادت أدراجها في البحر المتوسط، عقب إغراق مسيّرات بحرية أوكرانية فرقاطة روسية في ميناء بنغازي يوم 22 نوفمبر.

استهداف سفينة روسية في بنغازي



ويكشف تغيير مسار القافلة، الذي لم يُعلن عنه من قبل، عن تحرك روسيا لحماية أصولها البحرية، عقب هجوم بطائرات مسيّرة بحرية أوكرانية أدى إلى إغراق سفينة حربية روسية في ليبيا، على بعد نحو ألفي كيلومتر (1240 ميلا) من ساحة المعارك في أوكرانيا.



وقال مسؤول عسكري أوروبي كان يتابع تحركات القافلة إن السفن، التي كانت ترافقها فرقاطة تابعة للبحرية الروسية تُدعى غولوفكو، غيرت مسارها بالقرب من مضيق صقلية في اليوم نفسه الذي وقع فيه الهجوم على بنغازي.



ويُعد المضيق محطة عبور بحرية قبل الوصول إلى ساحل شمال إفريقيا.

وأكد مسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ومسؤول أمني من الشرق الأوسط، وكلاهما مطلع على تحركات القافلة، أن الأسطول غيّر مساره بعدما كان متجها إلى ليبيا.



وفي حين تبادلت روسيا وأوكرانيا مرارا الهجمات على السفن العسكرية والتجارية التابعة لكل منهما في البحر الأسود، فإن الهجمات في مناطق أخرى كانت أقل شيوعا.



وأظهرت بيانات تتبع السفن على منصة مارين ترافيك أن السفن الثلاث في القافلة الثانية، وجميعها سفن شحن ترفع العلم الروسي أو سفن مخصصة لنقل المركبات، وهي مايا 1 وليدي آر وليدي دي، أرسلت آخر إشارات لمواقعها بالقرب من خليج بسكاي في 12 نوفمبر.



وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على مشغلي هذه السفن، وهما شركتا المساهمة العامة الروسية سوفراخت وإم جي-فلوت.



وقال المسؤول الأوروبي إن القافلة، التي انطلقت من كالينينجراد في الخامس من نوفمبر، كان آخر موقع جرى رصدها فيه بالقرب من الجزائر في 25 نوفمبر، مشيرا إلى أنه لم يتضح إلى أين ستتجه السفن بعد ذلك.

فيما قال المصدر الأمني من الشرق الأوسط إن السفن أوقفت رحلاتها مؤقتا في البحر المتوسط.



إمدادات محتملة لفيلق إفريقيا



وقالت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد إن السفينة الحربية التي تعرضت للهجوم في 22 نوفمبر، وهي ميركوري، كانت راسية في القاعدة البحرية ببنغازي، وهو ما أكده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أعلن استهدافها.



وأوضح المصدر العسكري الأوروبي أن السفينة ميركوري كانت ترافق سفينة شحن تنقل مركبات عسكرية إلى ليبيا، بعدما بدأت عملية تحميل الشحنة في 13 أكتوبر، كما حدث مع القافلة التي غيرت مسارها.