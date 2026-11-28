يسدل اليوم السبت الستار على منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مصر بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية.

ويشهد اليوم الختامي إقامة مواجهات الأدوار النهائية، بداية من مباريات تحديد المراكز، مرورًا بنصف النهائي، وصولًا إلى المباريات النهائية وتتويج أبطال النسخة الثانية من البطولة.

وتتجه الأنظار إلى منتخب مصر الأول للرجال، الذي يخوض مواجهة قوية أمام نظيره الكندي في الدور ربع النهائي، بعدما نجح في حجز مقعده بين أفضل 8 منتخبات في البطولة، إثر فوزه المثير على منتخب البرازيل بنتيجة 13-12 في دور الـ16.

ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة مشواره الناجح وتخطي عقبة كندا من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة المنافسة على اللقب، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور في ختام مشواره بالمونديال.

وفي منافسات السيدات، يخوض المنتخب المصري مواجهة أمام نظيره الإسباني ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، بينما يلعب منتخب مصر للرجال «2» أمام نظيره التشيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر.

وتقام مواجهة منتخب الرجال أمام كندا في تمام الساعة 12:15 ظهرًا، فيما يلتقي منتخب السيدات مع إسبانيا في تمام الساعة 11:45 صباحًا، ويواجه منتخب الرجال «2» نظيره التشيكي في تمام الساعة 12:15 ظهرًا، وفقًا للمواعيد الواردة في جدول المنافسات.

وشهدت النسخة الثانية من المونديال مشاركة 27 منتخبًا في منافسات الرجال والسيدات، بواقع 18 منتخبًا للرجال و8 منتخبات للسيدات، في واحدة من أبرز التجمعات العالمية لرياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة.

ويقود أيمن غنيم منتخب الرجال مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي السبعاوي، بينما يتولى مدحت أبو زيد القيادة الفنية لمنتخب السيدات، ويعاونه أحمد فاروق.

وتتطلع المنتخبات المصرية إلى إنهاء المشاركة بصورة قوية، خاصة منتخب الرجال الأول الذي يطمح إلى مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، في ختام الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر.