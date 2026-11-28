تتقدم وزارة التضامن الاجتماعي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وتؤكد الوزارة أن هناك متابعة لحظية ومباشرة من فخامة رئيس الجمهورية منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، حيث وجه سيادته بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين، والتعويض العاجل للمتضررين.

وفي هذا الإطار، تشدد الوزارة على التزامها الكامل بإعلان كافة تفاصيل الدعم المقدم، وتوضيح أوجه توزيعه والمستحقين له بكل شفافية، وذلك خلال مؤتمر صحفي سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما تتوجه الوزارة ببالغ الشكر والتقدير لكل من بادر بتقديم الدعم والمساندة في مشهد يجسد أسمى معاني التكاتف والالتفاف الوطني، مثمنةً مساهمات المؤسسات والأفراد والمحبين لمصر.

ونظرًا لاستمرار تدفق الدعم وتغير إجمالي المبالغ المجمعة على مدار الساعة، فسيتم الإعلان عن الحصر النهائي لكافة أوجه الدعم المالي والعيني خلال المؤتمر الصحفي المرتقب.

وتوضح الوزارة أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية العاجلة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة، تقرر البدء الفوري في اتخاذ إجراءات صرف التعويضات وتقديم المساندة اللازمة على النحو التالي: صرف تعويض مالي لأسرة كل متوفى، وصرف ذات القيمة للمصابين بحالات العجز الكلي، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للمبلغ عقب الانتهاء من تلقي المساهمات مساء الغد الأحد، بالإضافة إلى صرف تعويض مالي لكافة المصابين باختلاف درجات إصابتهم، وسيتم الإيداع عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم.

كما يتم التفاوض على شراء عدد من السيارات من ذات الفئة والنوع لتعويض المتضررين عن خسائر ممتلكاتهم جراء الحادث، وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة، مع إتاحة خيار استبدال السيارة بمقابل مالي وفقًا لرغبة المتضرر أو أسرته.

وسيتم تقديم شهادات استثمار تتيح توفير عائد مالى مستمر يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها، وذلك عن طريق المساهمات المقدمة من القطاع المصرفى لصالح أسر الضحايا والمصابين.

وحرصًا على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، تخضع كافة إجراءات الصرف والتعويض لرقابة مالية وإدارية وقانونية صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشكلت الوزارة فريقا قانونيا متخصصا، وذلك تيسيرًا على الأسر المتضررة، لتقديم كافة الخدمات القانونية مجانًا وسرعة استخراج المستندات والأوراق اللازمة، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل، ويتواجد الفريق بمقر الهيئات التابعة للوزارة في شارع المراغي بمنطقة العجوزة.

كما يتواجد فريق خدمة المواطنين التابع للوزارة بمقر الهيئات بشارع المراغي بالعجوزة لتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات على المواطنين، كما يتلقى الفريق كافة الاستفسارات على مدار الساعة عبر الخط الساخن رقم "16857"، أو عبر تطبيق "واتساب" على الرقم ".01577786753".

وتؤكد الوزارة أنه استجابةً لرغبة العديد من الجهات والمؤسسات ورجال الأعمال والمواطنين في مساندة أسر الضحايا والمصابين، تم تخصيص القنوات الرسمية التالية لتلقي الدعم عن طريق تطبيق إنستاباي من خلال اختيار بنك مصر والتحويل لحساب "المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي" على رقم "1220001000001370"، أو عن طريق بنك ناصر الاجتماعي "فرع القاهرة" الإيداع أو التحويل على الحساب المخصص باسم "حادث طريق دائري الوراق" برقم "55555"، أو عبر رقم الحساب المصرفي الدولي "EG469003000100000002000055555".

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بكافة وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري أقصى درجات الدقة والموضوعية فيما ينشر حول الحادث وتفاصيل التعويضات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والجهات المعنية بالدولة، وذلك احترامًا لمشاعر أسر الضحايا والمصابين وحفاظًا على الصالح العام.