أكد الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، أن استقرار الحياة الزوجية لا يتحقق بمجرد معرفة الحقوق والواجبات، وإنما يحتاج إلى منظومة من القيم الأخلاقية والإنسانية، في مقدمتها المودة والرحمة والاحترام المتبادل والصدق والتسامح وتحمل المسؤولية، مشددًا على أن كرامة شريك الحياة يجب أن تظل مصونة في جميع الظروف، حتى عند وقوع الخلافات.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «الميثاق الأخلاقي للحياة الزوجية»، ألقاها في ختام فعاليات الدورة الثانية والعشرين لتأهيل المقبلين على الزواج، التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية تحت عنوان «لتسكنوا إليها»، واستعرض خلالها مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تساعد الزوجين على بناء أسرة مستقرة، وتجاوز الخلافات دون أن تتحول إلى أزمات تهدد استمرار العلاقة.

وأوضح عبد الرازق أن الاهتمام المتبادل ومراعاة المشاعر والتفاصيل الصغيرة من أهم مقومات نجاح الزواج، محذرًا من أن إهمال احتياجات الطرف الآخر أو التقليل من شأنه قد يترك آثارًا سلبية على العلاقة، مؤكدًا أن الاحترام لا ينبغي أن يرتبط بصفاء الأجواء، بل يجب الحفاظ عليه حتى في أوقات الغضب والاختلاف.

واستشهد بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، موضحًا أن المودة والرحمة عطاء إلهي يحتاج إلى صيانة من خلال حسن المعاملة والتقدير والاحتواء، كما استحضر موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يشرب من الموضع الذي شربت منه السيدة عائشة رضي الله عنها، باعتباره صورة عملية للرقة وحسن العشرة ومراعاة المشاعر.

الصدق والستر وحفظ أسرار الأسرة أساس الثقة بين الزوجين

وشدد عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف على أن الصدق والأمانة من الركائز التي لا تستقيم الحياة الزوجية دونها، موضحًا أن كل طرف أمانة لدى الآخر، وأن المؤمن لا يجمع بين الإيمان والكذب أو الخيانة.

وضرب مثالًا بموقف أحد الأعراب الذي سُئل عن زوجته قبل تطليقها، فرفض إفشاء أسرارها، مؤكدًا أنه لا يكشف سر أهله، وعندما سُئل عنها بعد الطلاق امتنع عن الخوض في عرضها، في دلالة على أن الأخلاق والوفاء لا يسقطان بانتهاء العلاقة الزوجية.

كما دعا إلى الستر وصيانة خصوصية البيوت، وعدم نشر الخلافات أو الأسرار الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»، مؤكدًا أن الحفاظ على أسرار الأسرة جزء من الأمانة واحترام كرامة الطرف الآخر، وأن المشكلات الزوجية لا ينبغي أن تتحول إلى مادة متداولة أمام الآخرين.

الرجولة في تحمل المسؤولية والاحتواء وليس رفع الصوت

وتناول الدكتور رمضان عبد الرازق مفهوم القوامة والمسؤولية داخل الأسرة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، موضحًا أن القوامة تعني الرعاية والإنفاق والحماية والاحتواء والغيرة المعتدلة، ولا تعني التسلط أو الاستعلاء على الزوجة.

وأكد أن الرجولة الحقيقية تظهر في تحمل المسؤولية والصبر والنخوة وحسن المعاملة، وليس في رفع الصوت أو الإيذاء أو الإهانة، داعيًا الزوجين إلى التعاون ومساندة كل منهما للآخر نفسيًا ومعنويًا، وألا يكون أحدهما سببًا في إحباط شريكه أو كسر خاطره.

واستشهد بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، وبما عُرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خدمة أهله ومشاركتهم شؤون الحياة، كما أشار إلى موقفه من غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها عندما كسرت إناءً أرسلته السيدة صفية رضي الله عنها يحمل طعامًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «غارت أمكم»، ثم أرسل طبقًا بديلًا، في موقف يعكس حسن احتواء المشاعر والتعامل معها بحكمة ورفق دون تجريح أو تصعيد.

التغافل والتسامح والصبر مفاتيح تجاوز الخلافات الزوجية

وفي حديثه عن إدارة الخلافات، دعا عبد الرازق إلى التغافل عن الأخطاء والهفوات التي لا تستحق الوقوف عندها، مشيرًا إلى أن البشر بطبيعتهم يخطئون ويصيبون، ومستشهدًا بقول العلماء: «ما استقصى كريم قط».

وفرّق بين العفو والصفح، موضحًا أن العفو يعني إسقاط اللوم والمؤاخذة، بينما يتمثل الصفح في إزالة أثر الإساءة من القلب وعدم استدعائها أو التذكير بها عند تجدد الخلاف، مؤكدًا أهمية الصبر والاستعانة بالله في مواجهة صعوبات الحياة الزوجية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾.

وأوضح أن الاختلاف بين الزوجين أمر وارد، وقد يكون اختلاف تنوع وتكامل، بحيث يكمل كل طرف الآخر، لافتًا إلى أن نجاح العلاقة لا يعني غياب الخلافات، وإنما القدرة على إدارتها بصورة ناضجة تحفظ المودة والاحترام.

وحذر من المبالغة في الغيرة أو التفريط فيها، مشبهًا إياها بالنار التي ينفع الاعتدال فيها ويضر الإفراط، موضحًا أن الغيرة الزائدة قد تفتح أبواب الشك وسوء الظن، بينما يؤدي غيابها إلى الفتور، وأن التوازن يتحقق من خلال الثقة المتبادلة والتواصل الجيد وتطييب الخواطر.

كما نبه إلى خطورة العناد والمقارنات في الحياة الزوجية، معتبرًا أن العناد من أسرع أسباب هدم البيوت، وأن مقارنة الزوج أو الزوجة بالآخرين تزرع عدم الرضا وتفسد العلاقة، مستشهدًا بقول إبليس: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾، موضحًا أن المقارنة القائمة على الاستعلاء وادعاء الأفضلية تحمل معاني خطيرة.

وأضاف أن ما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة حقيقة حياة الآخرين، وأن مقارنة الحياة الزوجية بما تنشره المنصات الرقمية قد تؤدي إلى التوتر وعدم الرضا، وتفتح المجال أمام مشكلات لا تستند إلى واقع حقيقي.

السؤال قبل الحكم واستحضار الذكريات الطيبة يحميان الأسرة

واختتم الدكتور رمضان عبد الرازق محاضرته بالتأكيد على أهمية اتباع مجموعة من السلوكيات العملية التي تساعد الزوجين على احتواء الخلافات، من بينها السؤال عن أسباب المواقف غير المفهومة قبل إصدار الأحكام، والابتعاد عن سوء الظن، والاعتراف بالحق والرجوع إليه، واستحضار المواقف الطيبة والذكريات الجميلة، خاصة في أوقات الغضب.

واستشهد بموقف رجل عربي قال لصديقه: «لقد ذقت من يديك حلوًا كثيرًا، أفلا أغفر لك بعض المر؟»، موضحًا أن العلاقات الإنسانية لا ينبغي اختزالها في لحظات الخلاف، بل يجب تذكر المواقف الطيبة وتقدير ما يقدمه كل طرف للآخر.

كما دعا إلى الابتعاد عن مسببات الحزن والتوتر داخل المنزل، والحرص على حسن استقبال شريك الحياة والابتسامة والكلمة الطيبة، باعتبارها تصرفات بسيطة لكنها قادرة على احتواء كثير من الخلافات وتجديد مشاعر المودة.

وأكد أن نجاح الحياة الزوجية يقوم على الوعي الأخلاقي المتبادل، والرحمة والاحترام والتسامح وحفظ الكرامة، حتى يصبح المنزل مساحة للسكن النفسي والطمأنينة والاستقرار، وليس ساحة للصراع أو تبادل الإهانة.



