منذ أكثر من 8 عقود، لم تنقطع عادة توارثها أبناء منطقة النزلة بالشرقي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا، طعام يُطهى بمحبة، وموائد تُمد في الشوارع، وذكرى شفاء ونجاه من وباء الكوليرا تتحول إلى عيد سنوي عنوانه الوفاء والعطاء.

تتحول منطقة النزلة بقرية الشرقي بهجورة، إلى ساحة عامرة بالخير والمحبة

في مشهد تتوارثه الأجيال وتحرص على إحيائه عامًا بعد آخر، تتحول منطقة النزلة بقرية الشرقي بهجورة، إلى ساحة عامرة بالخير والمحبة، مع حلول الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، حين يخرج الأهالي حاملين صواني الطعام، لتقديمها للفقراء والمساكين والأيتام وعابري السبيل، احتفاءً بذكرى شفاء قريتهم من وباء الكوليرا، وفاءً لنذر قطعه الأجداد قبل 86 عامًا.

بداية الحكاية

حكاية بدأت قبل عقود طويلة، عندما اجتاح وباء الكوليرا والطاعون العديد من المناطق المصرية، وتسبب في وفاة عدد من أبناء القرية، ليقطع الأجداد نذرًا بإطعام الطعام حال شفاء أهالي المنطقة من المرض، وهو النذر الذي لم يقتصر على جيل واحد، بل تحول إلى تقليد سنوي حافظ عليه الأبناء والأحفاد، حتى أصبح جزءًا أصيلًا من ذاكرة المكان وهويته الشعبية.

صواني الطعام تخرج بالشوارع عقب صلاة الجمعة

ومع اقتراب موعد الاحتفال، تبدأ الأسر في منطقة النزلة استعداداتها منذ منتصف شهر نوفمبر، حيث تتكاتف العائلات في إعداد الأطعمة وتجهيزها، لتخرج بها إلى الشوارع عقب صلاة الجمعة الأخيرة من الشهر، وتقدمها لكل من يمر بالمنطقة، في مشهد يجسد معاني التكافل والتراحم، ويعكس حرص الأهالي على مشاركة الجميع فرحتهم بهذه المناسبة.

ولا تقتصر الموائد على أبناء المنطقة، بل تمتد لتستقبل الأصدقاء والضيوف من القرى المجاورة، والفقراء والمساكين والأيتام وعابري السبيل، دون تمييز، لتصبح المناسبة يومًا تتجدد فيه روابط المحبة بين الأهالي، وتعلو فيه قيمة العطاء على أي مظاهر أخرى للاحتفال.

حكاية نذر تحولت إلى موروث شعبي

وقال أحمد عبدالرحمن، مدرس، إن الاحتفال أصبح عادة سنوية يحرص الأهالي على تنفيذها بحب، وفاءً لنذر قطعه الآباء والأجداد في منتصف القرن الماضي، بتقديم الطعام للفقراء والمساكين حال شفائهم من وبائي الكوليرا والطاعون، اللذين انتشرا في مصر خلال تلك الفترة وتسببا في وفاة عدد من أبناء القرية.

وأضاف عبدالرحمن، بعدما تحققت أمنيتهم بالشفاء، حرصوا على الوفاء بالنذر وإطعام الطعام، لتستمر هذه العادة على مدار أكثر من ثمانية عقود، دون انقطاع، تعبيرًا عن شكرهم لله على نعمة النجاة، مؤكدًا أن الاحتفال بات مناسبة ينتظرها أبناء المنطقة كل عام، لما تحمله من مشاعر الفرحة والامتنان.

موسم الحصاد وموعد تتجدد فيه الفرحة

ويرتبط اختيار الجمعة الأخيرة من نوفمبر، بحسب الأهالي، بتوقيت موسم حصاد عدد من المحاصيل الزراعية، ومنها السمسم والكركديه، إلى جانب بدء الاستعداد لكسر محصول القصب وزراعة محاصيل جديدة، وهي الفترة التي تشهد توافرًا نسبيًا لموارد الأسر، بما يساعدها على المشاركة في إعداد الطعام وتقديمه.

كما ترتبط هذه الفترة بذكرى انتهاء المرض الذي عانت منه القرية، لتصبح الجمعة الأخيرة من نوفمبر موعدًا يجمع بين استحضار الماضي والاحتفاء بالحاضر، في تقليد تتجدد فيه مشاعر الدعاء والامتنان، وتتحول فيه ذكرى الألم إلى مناسبة للفرح والتكافل.

عيد خاص تتوارثه الأجيال

وأوضح سعد عبادى، موظف، بأن هذا اليوم يمثل عيدًا خاصًا لأهالي النزلة، إذ تشهد الشوارع استعدادات مبكرة، ويتبادل الأهالي التهاني والتصافح أمام المساجد وفي الطرقات، وسط أجواء من البهجة والسرور، تعبيرًا عن اعتزازهم بهذه المناسبة التي ارتبطت في وجدانهم بذكرى النجاة والشفاء.

وأشار عبادى، إلى أن الأهالي يحرصون على مشاركة أطفالهم في إعداد الطعام وتجهيز الموائد وتقديمها، حتى يتعرفوا على قصة النذر الذي قطعه الأجداد، ويتعلموا معاني الوفاء بالعهد، وحب الخير، ومساعدة المحتاجين، والحفاظ على العادات الأصيلة التي توارثوها عبر الأجيال.

وهكذا، لا تقتصر حكاية النزلة بالشرقي بهجورة على موائد الطعام التي تُمد في الجمعة الأخيرة من نوفمبر، بل تمتد إلى ذاكرة جماعية عمرها 86 عامًا، تختصر قصة قرية حولت ذكرى وباء ووجع إلى تقليد من الخير، وجعلت من الوفاء لنذر الأجداد رسالة تتجدد كل عام، مفادها أن العادات التي تُبنى على المحبة والعطاء لا تعرف الانقطاع، مهما تعاقبت الأجيال.





