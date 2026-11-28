نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الري بقريتي دندرة والمحروسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفي إطار جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي وتطبيق القانون.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن الحملة أسفرت عن تنفيذ 109 حالات إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الري، بإجمالي مساحة بلغت 40 ألفًا و884 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية بمختلف القرى التابعة للمركز، لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا عدم السماح بعودة المخالفات التي جرى إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وجاءت الحملة بمشاركة طلعت عبد الشافي، نائب رئيس مركز ومدينة قنا، وبحضور القيادات التنفيذية بالقريتين، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة قنا لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومنافع الري، وتعزيز الرقابة الميدانية، بما يضمن الحفاظ على الممتلكات العامة وفرض سيادة القانون.



