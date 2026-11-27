أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عودة وانتظام حركة القطارات بشكل طبيعي في الاتجاهين، عقب الانتهاء من أعمال رفع وإعادة عجلات عربتين بالقطار رقم 935 إلى مسارهما الطبيعي على القضبان، بعد خروجهما بالقرب من قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية والجهات الفنية المعنية تحركت على الفور منذ وقوع الحادث، للعمل على إعادة تسيير حركة القطارات في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى الدفع بونش هيئة السكك الحديدية وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل مع الواقعة.

وأوضح الببلاوي، أنه جرى تنفيذ أعمال الرفع وإعادة العربتين إلى مسارهما على القضبان، وفق الإجراءات الفنية اللازمة، بما أسهم في استعادة حركة القطارات وانتظامها بصورة طبيعية في الاتجاهين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين الركاب، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسؤولي هيئة السكك الحديدية، بذلت جهودًا مكثفة للتعامل مع الحادث ورفع آثار العطل.

وأضاف الببلاوى، أن أعمال التعامل مع الواقعة تمت بمتابعة لحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، حتى الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها دون عوائق.