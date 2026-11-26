عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً لمتابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل بهذه الملفات، وتحقيق الانضباط في منظومة التعامل مع التعديات والمخالفات والحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية المعنية ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، لمناقشة مستجدات العمل واستعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بكل ملف، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه سرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

واستعرض محافظ قنا، بياناً تفصيلياً حول المتغيرات والمخالفات بعدد من المراكز، موجهاً بضرورة التعامل الفوري مع التعديات في مهدها، وحصر جميع الأماكن التي تشهد تقديم طلبات تقنين ومراجعة الموقف الفعلي لها، لضمان رصد كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ومنع تكرار التعديات.

كما وجه الببلاوى، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع صرف الأسمدة الزراعية للمخالفين، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للصرف، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة رصد المخالفات والتعامل الحاسم معها وفقاً للقانون.

وشدد محافظ قنا، على اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواضحة والمحددة لتسريع معدلات الإنجاز في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية، مع ضرورة المتابعة المستمرة لأداء المسؤولين، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات أو مخالفات، وأن الحفاظ على أراضي الدولة وحقوق المواطنين وتحقيق الانضباط في منظومة العمل يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.



