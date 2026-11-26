أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، جولة تفقدية بساحة كلية العلاج الطبيعي، بحضور أعضاء مجلس الجامعة، لمتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على ما تم إنجازه، في ظل اقتراب الانتهاء من تنفيذ الساحة وتجهيزها، في إطار اهتمام جامعة قنا بتطوير المساحات المفتوحة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمختلف مواقعها.

وتابع رئيس جامعة قنا، خلال الجولة اللمسات النهائية للأعمال، مؤكدًا أهمية خروج الساحة بالصورة التي تليق بالمظهر الحضاري للجامعة، باعتبارها مساحة جديدة تضيف بعدًا جماليًا وخدميًا للحياة الجامعية، وتوفر مكانًا مفتوحًا يتيح للطلاب ومنتسبي الجامعة فرصًا أكبر للتفاعل والالتقاء والاستفادة من المساحات المشتركة.

كما شملت الجولة الوقوف على التصور المستقبلي للمنطقة المحيطة بالساحة، وموقع إقامة كافتيريا الهضبة، التي من المخطط أن تطل مباشرة عليها، لتشكل إضافة خدمية للمكان، وتسهم في تحقيق التكامل بين المساحات المفتوحة والخدمات المقدمة لروادها، بما يعزز من حيوية المنطقة ويحقق الاستغلال الأمثل للموقع.

تأتي هذه الأعمال في إطار رؤية الجامعة لتطوير بيئتها الداخلية، وعدم الاكتفاء بتوفير المنشآت التعليمية والإدارية، بل الاهتمام كذلك بتوفير مساحات حضارية وخدمية تليق بأبنائها الطلاب والعاملين، وتسهم في خلق بيئة جامعية أكثر جاذبية وتفاعلًا.

وأبدى رئيس جامعة قنا اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أعمال الساحة، وضرورة استكمالها وفق أعلى معايير الجودة والتنسيق الحضاري، بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائها، ويجعلها إضافة مميزة للمشهد الجمالي والخدمي داخل الجامعة.