أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أنه تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير لبحث مطالب أهالي مدينة نقادة بشأن إنشاء دوران للخلف «يوتيرن» أمام مدخل المدينة على الطريق الصحراوي الغربي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها المرورية، وتوفير سبل الأمان لقائدي المركبات.

وأوضح محافظ قنا، أنه تمت الموافقة رسميًا على مذكرة الطرح والتثمين من جانب الجهاز المركزي للتعمير، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لترسية الأعمال على إحدى الشركات المتخصصة، والبدء في تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

وأشار الببلاوي، إلى أن المشروع يأتي استجابة لمطالب المواطنين بمدينة نقادة، وكذلك قائدي المركبات المترددين على الطريق الصحراوي الغربي، في ظل الحاجة إلى توفير وسيلة آمنة للدخول إلى المدينة والخروج منها دون تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف محافظ قنا، أن إنشاء الدوران الجديد يستهدف الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن اضطرار بعض السائقين إلى السير عكس الاتجاه للوصول إلى مدخل المدينة، فضلًا عن تقليل مسافات الانتقال وتيسير حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية على الطريق.

وأكد محافظ قنا، على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات التي تستهدف تحسين البنية التحتية وتطوير الطرق، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية، وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.