شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إدارة قنا التعليمية تحيل واقعة نشر أسماء طلاب مفصولين عبر فيسبوك للشؤون القانونية، رئيس جنوب الوادى الأهلية يتابع تصنيع سيارة بأيدي طلاب الهندسة بورش الجامعة، المحافظ يوجه بتكثيف حملات تحصين الكلاب الضالة بمحيط المدارس، ضبط 12مخالفة لسيارات أجرة بمنطقة المساكناستجابة لشكاوى المواطنين.





تعليم قنا تحيل واقعة نشر أسماء طلاب مفصولين عبر فيسبوك للشؤون القانونية



أصدرت إدارة قنا التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، موقع “فيسبوك”، حول قيام إحدى المدارس بنشر أسماء طلاب صادر بحقهم قرارات فصل عبر صفحتها الرسمية.

وأوضح بيان إدارة قنا التعليمية، أن لجنة الرصد الإلكتروني التابعة للإدارة رصدت الواقعة على الفور، ورفعت تقريرًا عاجلًا إلى أشرف سعد مختار، مدير عام إدارة قنا التعليمية، وبناءً عليه، وجّه مدير عام الإدارة بتشكيل لجنة مختصة لفحص ملابسات الواقعة، وإحالتها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





رئيس جنوب الوادى الأهلية يتابع تصنيع سيارة بأيدي طلاب الهندسة بورش الجامعة

أجرى الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، جولة تفقدية داخل ورش الجامعة لمتابعة تنفيذ مشروع طلابي لتصنيع سيارة بأيدي طلاب برنامج الهندسة، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبدالرحيم يوسف، مدير البرنامج.

واطلع رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، على مراحل تنفيذ المشروع، واستمع إلى شرح من الطلاب حول فكرة التصنيع وآليات التجميع، والتحديات الفنية التي تواجههم والحلول الهندسية المبتكرة التي يعملون على تنفيذها، في تجربة عملية تعكس قدرتهم على توظيف المعارف الأكاديمية والمهارات التطبيقية في تنفيذ مشروعات هندسية واقعية.

محافظ قنا يوجه بتكثيف حملات تحصين الكلاب الضالة بمحيط المدارس

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مديرية الطب البيطري بقنا، بتكثيف حملات التحصين ضد الكلاب الضالة بجميع شوارع المحافظة، خاصة في محيط المدارس، وذلك استجابةً لشكاوى الأهالي وأولياء الأمور وحرصًا على سلامة الطلاب والمواطنين.

وأوضح محافظ قنا، بأن جهود مديرية الطب البيطري أسفرت عن تحصين 3741 كلبًا ضالًا بمختلف مراكز المحافظة منذ مايو الماضي وحتى الآن، مؤكدًا استمرار هذه الحملات بشكل مستمر لتغطية كافة المناطق.



استجابة لشكاوى المواطنين.. ضبط 12مخالفة لسيارات أجرة بمساكن قنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق بين إدارة المواقف والمرور، للتصدي لظاهرة المواقف العشوائية بكافة مراكز ومدن المحافظة، تحقيقاً للسيولة المرورية وفرضاً للانضباط بالشارع.

وأوضح محمد حسن عطالله، مدير مشروع المواقف بالمحافظة، بأنه فور رصد شكوى وجود موقف عشوائي للسيارات بمنطقة المساكن بجوار كافتيريا دردشة بمدينة قنا، تم التنسيق الفوري بين مباحث المرور وإدارة المواقف لتنفيذ حملات مرورية مكثفة بموقع الشكوى.