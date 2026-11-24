كشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب تراجع النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الخسارة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن إدارة النادي الأهلي أبلغت الحسين عموتة بقرار رحيله عن القيادة الفنية للفريق، في ظل حالة الغضب التي تسيطر على مسؤولي القلعة الحمراء بسبب النتائج الأخيرة، وعدم ظهور الفريق بالمستوى المنتظر، وهو ما دفع الإدارة للتحرك من أجل حسم ملف المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

الخطيب يقود اتصالات مكثفة لاختيار البديل

وأضاف المصدر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بدأ إجراء اتصالات ومشاورات مع عدد من المسؤولين داخل النادي، في مقدمتهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، من أجل مناقشة الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق، والاستقرار على المدير الفني الجديد الذي يستطيع إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف الجهاز الفني سريعًا، وعدم ترك الفريق لفترة طويلة دون رؤية فنية واضحة، خاصة مع ارتباط الأهلي بالعديد من المنافسات المحلية والقارية، وحاجة اللاعبين إلى الاستقرار قبل الاستحقاقات المقبلة.

الأهلي يبحث عن بديل قادر على إعادة الفريق للمنافسة

وتدرس إدارة الأهلي عددًا من الخيارات الفنية المطروحة على طاولة المناقشات، مع التركيز على اختيار مدرب يمتلك الخبرات اللازمة للتعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية، إلى جانب قدرته على المنافسة بقوة على البطولات.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بشأن هوية المدير الفني القادم، في ظل تحركات الإدارة لحسم القرار النهائي، وبدء مرحلة جديدة داخل الفريق، بعد الأزمة التي أعقبت الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.