كشفت ريهام حمدي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تصريحات الحسين عموتة التي تحدث خلالها عن مسؤولية الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن المدرب ليس من يخطئ في التمرير أو التصويب، وأن الجميع يتحمل المسؤولية.

وكتبت ريهام حمدى عبر حسابها على فيسبوك تصريحات الحسين عموتة: «الجماهير ترى أن المدرب هو السبب، لكن المدرب ليس من يخطئ في التمرير أو التصويب، اليوم الكل أخطأ وعليه أن يتحمل المسؤولية، واسم الحسين عموتة معروف للجميع وسيرتي الذاتية يعلمها الكل».

وحقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على حساب النادي الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32، من ركلة جزاء، قبل أن ينجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 48، مع بداية الشوط الثاني.

وحاول الأهلي العودة في المباراة وتقليص الفارق، لكنه فشل في هز شباك بيراميدز، الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، حصد بيراميدز ثلاث نقاط ثمينة، بينما تلقى الأهلي خسارة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري.