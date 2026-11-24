شن الإعلامي عبد الناصر زيدان هجوما على منظومة النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب عبد الناصر زيدان، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الأخطاء داخل الأهلي أصبحت معروفة للجميع، مؤكدا أن الفريق يحتاج إلى إعادة حسابات شاملة في مختلف الملفات، سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين أو إدارة المنظومة.

وأضاف: «الأخطاء معروفة للجميع.. والأهلي يحتاج إلى إعادة حسابات شاملة في كل الملفات، وعموتة يحتاج لوقفة لمراجعة استراتيجيته التكتيكية أو الرحيل إن لم يستجب للتغيير».

وتابع هجومه قائلا: «نريد مراجعة مع اللاعبين الوهم اللي حضرتكم بليت الفريق بهم عشان يقولوا عليك بطل، وكل المنظومة الآن بتدفع الثمن».

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في مواجهة لم يقدم خلالها الفريق الأحمر الأداء المنتظر، بعدما سجل كريم حافظ هدف التقدم للفريق السماوي من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.