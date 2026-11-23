كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مجموعة من الأرقام والإحصائيات اللافتة، عقب فوز بيراميدز على الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

واستعرض خالد طلعت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أبرز الأرقام التي صاحبت انتصار بيراميدز، مشيرًا إلى أن الفريق السماوي حقق أول فوز في تاريخه على الأهلي باستاد القاهرة، وسط جماهير القلعة الحمراء.

وأوضح أن الأهلي فشل في تحقيق الفوز على بيراميدز خلال آخر 5 مباريات متتالية، بعدما حقق الفريق السماوي 3 انتصارات مقابل تعادلين، كما فاز بيراميدز في آخر 3 مواجهات جمعت الفريقين، وسجل خلالها 7 أهداف، دون أن ينجح الأهلي في تسجيل أي هدف.

وأشار إلى أن آخر انتصار للأهلي على بيراميدز يعود إلى يوم 22 يوليو 2024، أي منذ عامين و4 أشهر، وفقًا لحساباته التي قدرت الفترة بـ850 يومًا.

وأضاف أن المدرب رولاني موكوينا واجه الأهلي 5 مرات خلال قيادته صن داونز وبيراميدز، ولم يتعرض لأي هزيمة، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراتين.

كما لفت إلى أن مصطفى فتحي رفع رصيده إلى 5 أهداف في شباك الأهلي، بواقع هدفين بقميص الزمالك و3 أهداف مع بيراميدز.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

وبحسب الإحصائيات التي نشرها خالد طلعت، التقى الأهلي وبيراميدز في 21 مباراة بمختلف البطولات، حقق كل فريق الفوز في 8 مباريات، بينما انتهت 5 مواجهات بالتعادل.

أما على مستوى الدوري المصري الممتاز، فقد التقى الفريقان في 17 مباراة، فاز بيراميدز في 7 مواجهات، مقابل 5 انتصارات للأهلي، بينما حسم التعادل 5 مباريات.

أرقام بيراميدز في الموسم الحالي

وتوقف خالد طلعت عند النتائج المميزة التي يحققها بيراميدز خلال الموسم الحالي، موضحًا أن الفريق خاض 16 مباراة في جميع البطولات وحقق الفوز فيها جميعًا، دون أي تعادل أو هزيمة.

وأشار إلى أن بيراميدز يُعد واحدًا من 3 فرق فقط على مستوى العالم حققت الفوز في جميع مبارياتها هذا الموسم، وفقًا للإحصائية التي نشرها، إلى جانب سيمبا التنزاني وأهلي طرابلس الليبي.

وأضاف أن بيراميدز يتصدر قائمة الفرق صاحبة أطول سلسلة انتصارات متتالية هذا الموسم برصيد 16 فوزًا، يليه سيمبا التنزاني بـ15 انتصارًا متتاليًا.

ترتيب الدوري بعد خسارة الأهلي

وعلى صعيد ترتيب الدوري المصري، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة في صدارة المسابقة، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن الأهلي.

وفي المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، متأخرًا بفارق نقطتين عن الزمالك، مع احتمالية تراجعه إلى المركز الرابع حال فوز سيراميكا كليوباترا على إنبي في المباراة المقررة يوم الأربعاء.

كما عقد خالد طلعت مقارنة بين موقف الأهلي والزمالك في جدول الترتيب، مشيرًا إلى تقدم الفريق الأبيض رغم الأزمات التي مر بها، ورحيل بعض اللاعبين وإيقاف القيد، مقابل الاستقرار والإمكانات المادية وتواجد العديد من النجوم داخل صفوف الأهلي.

واختتمت الأرقام التي استعرضها الناقد الرياضي بتأكيد التفوق الواضح لبيراميدز في المواجهات الأخيرة أمام الأهلي، بعدما ألحق بالفريق الأحمر خسارة جديدة بهدفين دون رد، ليواصل انطلاقته القوية في الموسم الحالي.