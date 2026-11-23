كشف النجم ظافر العابدين، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن كواليس تجربته السينمائية الجديدة من خلال فيلم «صوفيا»، متحدثًا عن الدوافع التي قادته لخوض تجربة العمل التي تجمع بين التمثيل والتأليف والإخراج والإنتاج، مؤكدًا أن الفيلم يمثل مشروعًا تجربة مميزة يحمل رؤية فنية

وأوضح ظافر العابدين أن فكرة الفيلم جاءت بعد سنوات طويلة عاشها خارج الوطن، امتدت إلى 27 عامًا في انجلترا ، وخلال تلك الفترة بدأ يشعر بوجود العديد من الحكايات والتفاصيل التي لا يجدها حاضرة بالشكل الكافي في السينما التي يشاهدها بالخارج، وهو ما دفعه إلى التفكير في تقديم عمل يعبر عن هويتنا وثقافتنا، ويمنح الحكاية العربية مساحة أكبر للوصول إلى الجمهور العالمي.

وأضاف أن الدافع الأساسي وراء تقديم الفيلم كان رغبته في أن يكون هناك صوت عربي حاضر في السينما العالمية، صوت يستطيع التعبير عن تجاربنا وقصصنا من وجهة نظرنا، مشيرًا إلى أهمية أن نقدم أعمالًا تحمل هويتنا وتصل في الوقت نفسه إلى جمهور من مختلف الثقافات والجنسيات.

ظافر العابدين: أردت تقديم فيلم يجمع بين الأكشن والتشويق والمشاعر الإنسانية

وأكد ظافر العابدين أنه كان حريصًا منذ بداية المشروع على ألا يقتصر الفيلم على تقديم رسالة أو طرح قضية معينة، بل أراد أن يقدم تجربة سينمائية متكاملة تجمع بين المتعة والإثارة، موضحًا أنه كان يطمح إلى تقديم فيلم أكشن وتشويق وإثارة، يحتوي أيضًا على مشاعر إنسانية وعناصر درامية تمنح الأحداث عمقًا وتجعل الجمهور مرتبطًا بالشخصيات.

تفاصيل فيلم «صوفيا»

وتحدث ظافر العابدين عن الطابع الدولي الذي يميز الفيلم، موضحًا أنه عمل تونسي عربي و عالمي ، ويجمع فنانين من خلفيات وجنسيات مختلفة، في تجربة فنية تسعى إلى تقديم حكاية فريدة بلغة سينمائية قادرة على مخاطبة جمهور متنوع.



تفاصيل وأحداث فيلم «صوفيا»

وتدور أحداث فيلم «صوفيا» في إطار إنساني واجتماعي، حول قصة زوجين ينتميان إلى خلفيتين ثقافيتين مختلفتين، إذ يجسد ظافر العابدين شخصية رجل تونسي يعيش في المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، ويتزوج من سيدة إنجليزية، وينجب منها طفلة تحمل اسم صوفيا، وهو الاسم الذي اختاره صناع العمل عنوانًا للفيلم.

وتأخذ الأحداث منحنى دراميًا عندما يواجه الأب خطر الترحيل إلى تونس، بسبب عدم امتلاكه تصريح إقامة قانونيًا في بريطانيا، ليجد نفسه أمام قرار صعب يجبره على الابتعاد عن زوجته وابنته وتركهما خلفه.

وبعد مرور خمس سنوات على ترحيله، تقرر الزوجة وابنتها السفر إلى تونس للبحث عنه، لتبدأ رحلة إنسانية مليئة بالمواقف والتفاصيل التي تتناول الروابط الأسرية، ومشاعر الفقد والحنين، وتأثير المسافات والظروف الصعبة على العلاقات الإنسانية.



ظافر العابدين يجمع بين التأليف والإخراج والإنتاج والبطولة

ويخوض ظافر العابدين من خلال فيلم «صوفيا» تجربة سينمائية جديدة ومختلفة، حيث لا يكتفي بالمشاركة في البطولة، بل يتولى أيضًا مهام التأليف والإخراج والإنتاج، في تجربة فنية تجمع عدة أدوار إبداعية تحت إشرافه.



ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين التونسيين المقيمين في أوروبا، من بينهم هبة عبوك المقيمة في إسبانيا، وقيس سبتي المقيم في ألمانيا، إلى جانب مجموعة من الفنانين البريطانيين، من بينهم جيسيكا براون فيندلاي، التي تقدم شخصية زوجة ظافر العابدين ضمن أحداث الفيلم، والممثل أليكس ماكوين.

ويقدم «صوفيا» تجربة سينمائية ذات طابع إنساني عابر للثقافات، من خلال قصة تسلط الضوء على قضايا الهجرة والانتماء والأسرة، في إطار درامي يجمع بين المشاعر الإنسانية والتحديات الاجتماعية.

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