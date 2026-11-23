أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن ما ورد في مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وتأكيده رفض مصر فتح حدودها أمام سكان قطاع غزة بهدف تهجيرهم، اعتراف دولي يؤكد أن الدولة المصرية كانت وما زالت حائط الصد أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بعيدًا عن الخطابات السياسية الرنانة.

وقف مخطط التهجير

وقالت الهريدي في بيان لها اليوم، إن شهادة بايدن تؤكد للجميع أن مصر صاحبة قرار سيادي ثابت تُدركه القوى الدولية الكبرى، بعيدًا عن المشككين والمدعين ومحاولات تشويه صورة مصر أمام العالم، لافتة إلى أن إشارة بايدن إلى أنه فكّر في طرح السماح لبعض سكان القطاع بالعبور مؤقتًا إلى مصر، لكنه كان يعلم مسبقًا معارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك، تعكس حجم الثقل السياسي لمصر وقدرتها على فرض خطوطها الحمراء، وتكشف أن الرفض المصري كان حاضرًا في حسابات الإدارة الأمريكية قبل أن يُطرح أي مقترح بشكل رسمي.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الشهادة تُسقط حملات تشويه سمعة مصر التي حاولت التقليل من دورها الوطني والقومي العالمي، فمصر لم تكتفِ بالرفض السياسي، بل تحركت دبلوماسيًا وإنسانيًا لدعم الشعب الفلسطيني، ودفعت نحو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مع الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم السماح بتحويل سيناء إلى بديل عن الأرض الفلسطينية.

وأكدت الهريدي أن تحذير بايدن لإسرائيل من أن الدعم الأمريكي لن يظل مضمونًا إلى الأبد إذا استمرت في رفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، يعكس تحوّلًا في لغة الخطاب داخل واشنطن، ويعزز ما تؤكده مصر دائمًا من أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية.

ودعت الهريدى المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه التصريحات إلى مواقف عملية تضمن حماية المدنيين وبقاء الفلسطينيين على أرضهم، مؤكدة أن الدور المصري سيظل ركيزة أساسية في أي مسار يقود إلى السلام العادل والشامل.