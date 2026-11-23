كشف محمد عادل، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن ترشيح سامي قمصان للعودة إلى النادي الأهلي، لتولي القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت، خلفًا للمغربي الحسين عموتة.

المقاولون العرب يحسم الجدل حول عودة سامي قمصان للأهلي

وقال محمد عادل، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن إدارة المقاولون العرب لا تعلم أي شيء بشأن ترشيح سامي قمصان للعودة إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب أن الحديث عن رحيل سامي قمصان عن الفريق في الوقت الحالي سابق لأوانه، خاصة أن المدرب يرتبط بعقد مستمر مع النادي.

وأوضح محمد عادل أن عقد سامي قمصان مع المقاولون العرب يمتد لمدة موسمين قادمين، مؤكدًا أن موقف المدرب مع الفريق لا يرتبط بما يتم تداوله بشأن إمكانية عودته إلى القلعة الحمراء.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الأنباء المتداولة حول وجود مفاضلة داخل الأهلي بين سامي قمصان ومحمد يوسف لتولي المسؤولية الفنية للفريق بشكل مؤقت، حال الاستقرار على رحيل الحسين عموتة عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.