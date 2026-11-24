أصدر حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية القرار رقم 13 لسنة 2026، بشأن تشكيل هيئة مكتب أمانة العبور، وذلك في إطار إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للأمانة بالمحافظة، ودعم العمل الحزبي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

تغييرات حزب حماة الوطن

وتضمن القرار، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2026، تعيين المهندس أحمد محمد عبد اللطيف الجندي أمينًا لمدينة العبور، ضمن التشكيلات الجديدة لحزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية.

تفعيل دور الكوادر التنظيمية

ويأتي القرار في إطار توجه الحزب نحو تعزيز تواجد أماناته بالمدن والمراكز، وتفعيل دور الكوادر التنظيمية، بما يسهم في دعم التواصل مع المواطنين، وتطوير آليات العمل الحزبي والمجتمعي، وتعزيز المشاركة في الملفات الخدمية والتنموية.