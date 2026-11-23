أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنتي الإسكان والقيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن ما كشفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض مصر فتح حدودها أمام الفلسطينيين، خشية المشاركة في تهجيرهم قسرًا من أرضهم، يمثل شهادة مهمة على قوة وصلابة الموقف المصري، ويؤكد أن القاهرة كانت تدرك منذ اللحظة الأولى أبعاد المخطط الذي استهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

الموقف المصري لم يكن مجرد اعتراض دبلوماسي

وقال رشاد إن الموقف المصري لم يكن مجرد اعتراض دبلوماسي أو موقف سياسي عابر، وإنما كان قرارًا استراتيجيًا وتاريخيًا اتخذته الدولة المصرية انطلاقًا من ثوابت وطنية وقومية لا تقبل المساومة، وفي مقدمتها أن سيناء أرض مصرية لا يمكن أن تكون بديلًا عن الأرض الفلسطينية، وأن تهجير الفلسطينيين يعني عمليًا تصفية قضيتهم واغتيال حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف أن شهادة بايدن، التي أقر فيها بأنه كان يعلم مسبقًا بمعارضة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الطرح، تكشف حجم الثبات الذي اتسم به الموقف المصري أمام ضغوط دولية بالغة الصعوبة، وتؤكد أن القيادة السياسية المصرية لم تتعامل مع القضية باعتبارها ملفًا تفاوضيًا قابلًا للمساومة، بل باعتبارها قضية أمن قومي وحق تاريخي لا يمكن التفريط فيه.

مصر لم تقف عند حدود رفض التهجير

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لم تقف عند حدود رفض التهجير، بل تحركت على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني، ورفضًا للاعتداءات الإسرائيلية، وتمسكًا بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

وأكد رشاد أن التاريخ سيسجل أن مصر كانت في مقدمة الدول التي تصدت لمحاولات فرض واقع جديد على حساب الحقوق الفلسطينية، وأنها وقفت بوضوح أمام محاولات نقل الصراع إلى أراضيها أو تحميلها فاتورة جريمة لم ترتكبها، انطلاقًا من إدراكها أن حماية فلسطين تبدأ بالحفاظ على شعبها فوق أرضه.

واختتم النائب عمرو رشاد بالتأكيد على أن مصر ستظل صاحبة موقف لا يتغير تجاه القضية الفلسطينية، وأن قوة الدولة المصرية وقدرتها على حماية حدودها وصون أمنها القومي، إلى جانب ثبات قيادتها السياسية، كانت ولا تزال حائط صد أمام مخططات التهجير والتصفية، مشددًا على أن فلسطين للفلسطينيين، وأن حقهم في أرضهم ودولتهم المستقلة لن يسقط بالتقادم.: مصر أسقطت مخطط التهجير رغم الضغوط.. وشهادة بايدن توثق موقفًا تاريخيًا للرئيس السيسي في حماية فلسطين