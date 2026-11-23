كشف النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن حجم التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية في تطبيق الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة المالية العامة، مؤكداً أن العمل في جزر منعزلة بين الوزارات، وغياب تكامل البيانات، ونقص الكوادر البشرية المؤهلة، تمثل أبرز العقبات أمام الانتقال إلى مرحلة الاستخدام الفعلي لهذه التكنولوجيا داخل الجهاز الحكومي.

جاء ذلك خلال استعراض أبو هشيمة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة منه حول «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لإدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز الكفاءة المالية في مصر».

وأوضح أبو هشيمة أن فكرة إعداد الدراسة بدأت خلال توليه رئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في دور الانعقاد الماضي، عندما كان يلتقي بعدد من الوزراء، ومن بينهم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار، وكان يطرح عليهم تساؤلاً حول مدى استخدام الحكومة المصرية للذكاء الاصطناعي في إدارة الملفات الاقتصادية.

وأشار أبو هشيمة إلى أن الإجابات التي تلقاها لم تكن بالنفي أو الإثبات الكامل، وإنما كشفت عن وجود مبادرات وأفكار واتجاهات لتأسيس وحدات تحليلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، دون الوصول إلى منظومة متكاملة للتطبيق الفعلي داخل الحكومة.

وأكد أبو هشيمة أنه من المؤمنين بأهمية الذكاء الاصطناعي، خاصة من خلال تجربته في القطاع الخاص واستخدامه في الصناعة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا أحدثت فارقاً كبيراً في كفاءة العمل والإنتاج، وهو ما دفعه للتساؤل عما إذا كانت الحكومة المصرية متأخرة في هذا المجال مقارنة بحكومات الدول الأخرى.

ولفت أبو هشيمة إلى أن العالم يشهد استثمارات ضخمة وتنافساً غير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي، مستشهداً بشركة «أنثروبيك» التي تأسست عام 2021، والتي أشار إلى وصول قيمتها إلى نحو تريليون و500 مليار، في دلالة على حجم التحولات الاقتصادية التي تصنعها هذه التكنولوجيا خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار أبو هشيمة إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة والصين أصبح يمتد بقوة إلى مجال الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تفوق الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال، وإعلانه اتخاذ إجراءات تتعلق بمراكز البيانات والاستثمارات التكنولوجية خارج الولايات المتحدة، بما يعكس أهمية الذكاء الاصطناعي في حسابات القوة الاقتصادية والتكنولوجية للدول.

وشدد أبو هشيمة على أن الدراسة لم تكن لتُعد إذا كان الذكاء الاصطناعي مجرد رفاهية تكنولوجية، موضحاً أن الظروف الاقتصادية الصعبة وضغوط الموازنة العامة تفرض البحث عن أدوات جديدة لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد، مؤكداً أن الهدف هو الاستفادة من التكنولوجيا في مواجهة التحديات الاقتصادية وليس إضافة أعباء جديدة على الدولة.

وأوضح أبو هشيمة أن الدراسة تركز تحديداً على توظيف الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ولا تتناول جميع مجالات الحياة، مثل الصحة والتعليم والزراعة، وإنما تستهدف بحث كيفية استخدام هذه التكنولوجيا في تحسين إدارة الاقتصاد ومؤسسات الدولة المالية.

الذكاء الاصطناعي.. من النشأة إلى إدارة الاقتصاد

واستعرض أبو هشيمة التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذا العلم بدأ في خمسينيات القرن العشرين، وأنه مر بمراحل عديدة، من بينها فترات عُرفت باسم «شتاء الذكاء الاصطناعي»، شهدت تراجع التمويل وضعف الأبحاث وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لاستكمال التطوير.

وأشار أبو هشيمة إلى أن التطور التكنولوجي أفرز مفاهيم وأدوات جديدة، من بينها التعلم الآلي والتعلم العميق والنماذج اللغوية الكبيرة، التي ساهمت في نقل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة جديدة من التأثير في الاقتصاد وإدارة المؤسسات.

وأوضح أبو هشيمة أن الحكومات مرت في البداية بمرحلة التجريب التكنولوجي، قبل أن تتجه إلى التشغيل الفعلي بعد الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، خاصة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات والحروب الإقليمية، وما ترتب عليها من اضطرابات في الاقتصادات العالمية وسلاسل الإمداد.

التنبؤ اللحظي.. مصر بحاجة إلى الانتقال من رد الفعل إلى الاستباق

وأكد أبو هشيمة أن هذه التطورات أفرزت أهمية مفهوم جديد في إدارة الاقتصاد يُعرف باسم «التنبؤ اللحظي» (Nowcasting)، موضحاً أن هذا المفهوم يمثل نقلة نوعية في قدرة الدول على متابعة المؤشرات الاقتصادية والتنبؤ بالتغيرات قبل وقوع الأزمات.

وضرب أبو هشيمة مثالاً لتوضيح الفرق بين الإدارة التقليدية والتنبؤ اللحظي، مشبهاً الاقتصاد الذي يعتمد على البيانات التاريخية فقط بسيارة تسير على طريق سريع مظلم، ولا يمتلك قائدها سوى مرآة خلفية، فيفاجأ بالمطبات والعقبات بعد الوصول إليها.

وفي المقابل، أوضح أبو هشيمة أن التنبؤ اللحظي يشبه السيارة المزودة بنظام GPS، الذي ينبه قائدها إلى وجود مطب أو ازدحام على بعد مئات الأمتار، ويتيح له تغيير المسار قبل الوصول إلى المشكلة، وهو ما تحتاج إليه الاقتصادات الحديثة لتجنب الصدمات والمخاطر.

وأشار أبو هشيمة إلى أن التنبؤ اللحظي يمثل حلقة الوصل بين المعلومات التاريخية والبيانات الآنية، من خلال تحليل حركة الأسعار في الأسواق، وحركة السفن بالموانئ، وأنماط استهلاك الكهرباء، وغيرها من المؤشرات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

وأكد أبو هشيمة أن هذه المعلومات تدخل في خوارزميات متطورة وشديدة الحساسية لتحليلها واستخلاص صورة دقيقة عن الحالة الاقتصادية في الوقت الفعلي، بما يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات استباقية بدلاً من الانتظار حتى وقوع الأزمة.

غياب تكامل البيانات يعطل استفادة مصر من التنبؤ اللحظي

وكشف أبو هشيمة أن مصر لا تستخدم حتى الآن آلية التنبؤ اللحظي بالصورة المطلوبة، مستشهداً بما ورد في تقرير وزارة التخطيط بشأن عدم توافر المعلومات الكاملة والتكامل بين البيانات الموجودة لدى الوزارات المختلفة، إلى جانب نقص الكوادر البشرية المؤهلة.

وأوضح أبو هشيمة أن ممثل وزارة التخطيط أشار خلال مناقشات اللجنة إلى أن عدم توافر تكامل البيانات والقدرات البشرية اللازمة يمثل عائقاً أمام تطبيق هذه الآلية، رغم وجود منصة «بيان» التي يمكن البناء عليها لتطوير منظومة متكاملة للتنبؤ الاقتصادي.

ولفت أبو هشيمة إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية يطالبون بتعزيز استخدام أدوات التنبؤ اللحظي في إدارة الاقتصاد، مشيراً إلى أهمية التعامل مع هذه المتطلبات باعتبارها جزءاً من تطوير أدوات إدارة الاقتصاد المصري.

وشدد أبو هشيمة على أن التحدي الأساسي أمام مصر لا يتمثل فقط في امتلاك التكنولوجيا، وإنما في توافر البيانات المتكاملة والموثقة والقدرة البشرية على تحليلها وتوظيفها في صناعة القرار.

تجارب دولية اختيرت لبناء النموذج المصري

وأوضح أبو هشيمة أن الدراسة لم تعتمد على اختيار عشوائي للتجارب الدولية، وإنما جرى اختيار ثماني دول من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف دراسة النماذج المختلفة واستخلاص الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في بناء نموذج مصري يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الوطني.

واستعرض أبو هشيمة تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مصلحة الضرائب، موضحاً أن الخوارزميات تستطيع رصد الملفات التي تتضمن مؤشرات على احتمالات التهرب الضريبي، وتنبيه مأمور الضرائب إليها، دون أن تتخذ الخوارزمية القرار النهائي، بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا مع الاحتفاظ بالدور البشري في اتخاذ القرار.

وأشار أبو هشيمة إلى أن هذه التجربة توضح إمكانية تحسين كفاءة الفحص الضريبي وتحليل الإقرارات الضريبية دون الحاجة إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين أو زيادة الأعباء الضريبية.

كما لفت أبو هشيمة إلى أداة «بيكن» المستخدمة في مكتب الإحصاء الأمريكي، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تصنيف مئات الملايين من المعلومات والبيانات الاقتصادية بسرعة فائقة ودون تدخل بشري مباشر.

ودعا أبو هشيمة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى دراسة هذه الأداة والاستفادة منها في تطوير أساليب تصنيف وتحليل البيانات الاقتصادية المصرية، مؤكداً أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يجب ألا يقتصر على مجال واحد، بل ينبغي توظيفها في مختلف الأعمال التي يمكن أن تحقق فيها قيمة مضافة للمؤسسات الحكومية.

منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من استثمارات بلا كوادر وبيانات

وتناول أبو هشيمة تجربة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، موضحاً أن أبرز الرسائل التي أكدت عليها المنظمة تتمثل في أن ضخ مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة دون توافر قدرات بشرية مؤهلة، ودون امتلاك بيانات نظيفة وموثقة وقابلة للاستخدام، يجعل هذه الاستثمارات معرضة للفشل وعدم تحقيق العائد المستهدف منها.

وشدد أبو هشيمة على أن بناء القدرات البشرية وتطوير قواعد البيانات يجب أن يسيرا بالتوازي مع الاستثمارات التكنولوجية، حتى لا تتحول التكنولوجيا الحديثة إلى استثمارات لا تحقق النتائج المطلوبة.

سنغافورة تقدم نموذجاً في العدالة والشفافية والمساءلة

واستعرض أبو هشيمة تجربة سنغافورة، واصفاً إياها بأنها تجربة مهمة في توظيف التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى إطلاق مشروع «الأمة الذكية 2.0» عام 2023، وما يتضمنه من توجهات لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إدارة مؤسسات الدولة.

وأوضح أبو هشيمة أن هيئة النقد السنغافورية وضعت مجموعة من المبادئ المعروفة باسم FEAT، تقوم على العدالة والأخلاق والمساءلة والشفافية، لضمان استخدام الخوارزميات بصورة عادلة دون تمييز، وإتاحة فهم الأسس التي تستند إليها في إصدار نتائجها وتوصياتها.

وأكد أبو هشيمة أن هذه المبادئ تضمن إمكانية مراجعة قرارات الأنظمة الذكية ومساءلتها عند وقوع أخطاء، مع الحفاظ على أخلاقيات استخدام البيانات وحماية حقوق العملاء، مشيراً إلى أن كل تجربة دولية تناولتها الدراسة تستهدف استخلاص عناصر يمكن الاستفادة منها في بناء النموذج المصري.

واختتم أبو هشيمة استعراضه لهذه المحاور بالتأكيد على أن مصر بحاجة إلى الاستفادة من التجارب الدولية في بناء منظومة وطنية متكاملة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، تقوم على تكامل البيانات بين الوزارات، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير أدوات التحليل والتنبؤ، والالتزام بمبادئ العدالة والشفافية والمساءلة.