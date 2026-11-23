بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بعنوان الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر.

وتتناول الدراسة وضع تصور متكامل للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية، وتحليل المخاطر، ودعم عملية اتخاذ القرار.

ويتضمن تقرير اللجنة المشتركة مجموعة من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير منظومة وطنية للتحليل الاقتصادي، وربط البيانات بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالتضخم والإيرادات الضريبية، ومتابعة الإنفاق العام وإدارة المخاطر المالية.

وكانت اللجنة المشتركة قد عقدت 8 اجتماعات خلال نوفمبر الجاري، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة الدراسة والاستماع إلى آراء ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المعنية، قبل إعداد تقريرها النهائي لعرضه على المجلس.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الدراسة، مع تقديم 9 توصيات تتناول الجوانب التشريعية والمؤسسية والتكنولوجية وآليات التنفيذ، تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسة العامة.