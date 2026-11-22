تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ سلسلة من الاجتماعات، خلال الفترة من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الأربعاء 25 نوفمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، واستعراض طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، بحضور ممثلي الحكومة، وذلك في إطار دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وتتصدر أجندة اجتماعات اللجان ملفات الأمن القومي وتأثير الصراعات الإقليمية، والأمن الغذائي، وتطوير منظومة التعليم والصحة، وحماية حقوق المواطنين في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب مشروعات البنية التحتية والطرق والخدمات بالمحافظات.

الاثنين 23 نوفمبر 2026

«دستورية الشيوخ» تستكمل مناقشة الأثر التشريعي لقانون الطعن الجنائي أمام محكمة النقض

تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إلزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن الجنائي إذا انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه، وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من عضو المجلس حسني عبد اللطيف.

«المالية والاقتصادية» تناقش أعباء الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وتطوير التحويلات الدولية

تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار اقتراحين برغبة، الأول مقدم من عضوة المجلس نيفين فارس فايق بشأن رفع الأعباء المالية الناتجة عن تأخر إجراءات الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين، ووقف تراكم رسوم الأرضيات خلال المراجعة.

كما تناقش اقتراح عضوة المجلس نورهان السيد عبد الحميد الشيخ بشأن تطوير نظام مصري مستقل للتحويلات الدولية يسمح بالتسوية المباشرة بالجنيه المصري مع شركاء مصر التجاريين.

«خارجية الشيوخ» تبحث إنشاء مكتب تصديقات لوزارة الخارجية بنجع حمادي

تبحث لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس نان نصر الله ذكي بشأن إنشاء مكتب تصديقات تابع لوزارة الخارجية بمدينة نجع حمادي، بحضور ممثلي الحكومة.

«الدفاع والأمن القومي» تناقش متطلبات تأمين المصالح المصرية في ليبيا

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعا لمناقشة متطلبات تأمين المصالح المصرية في ليبيا، في ظل استمرار الانقسام السياسي.

«الصناعة» تبحث تعظيم الاستفادة من صناعة الإطارات وتوطين إنتاج إطارات السيارات

تناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس أشرف عبد الغني، بشأن تعظيم الاستفادة من صناعة الإطارات والتوسع في توطين إنتاج إطارات السيارات، ولا سيما الإطارات الخاصة والأجرة.

«الطاقة والبيئة» تناقش تطوير المتحف الجيولوجي المصري

تبحث لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس باسم كامل، بشأن توفير مقر جديد يليق بالمتحف الجيولوجي المصري، وتطوير أساليب العرض والخدمات البحثية والتثقيفية به، بما يتواكب مع المعايير العالمية الحديثة.

«الإسكان» تبحث مشروعات مياه الشرب والطرق والبريد في قنا والجيزة

تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عددا من الاقتراحات برغبة، تشمل إنشاء مأخذ على نهر النيل لتوفير مياه الشرب لأهالي قرية الحجيرات بمركز دشنا في محافظة قنا، واستئناف العمل بمحور دشنا، وإنشاء مكتب بريد قبلي مركز دشنا بمحافظة قنا.

كما تبحث اقتراحين لعضو المجلس جمال البدوي بشأن إنشاء محطة مياه للشرب جنوب مركز العياط بمحافظة الجيزة، وإعادة رصف وتأهيل عدد من الطرق بقرى المحافظة.

وتناقش اللجنة كذلك اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس باسم كامل بشأن رفع كفاءة وتطوير طريق الأوتوستراد في المسافة من المعادي إلى مدينة 15 مايو.

«التعليم» تناقش تطوير منظومة الدمج التعليمي وحقوق الطلاب ذوي الإعاقة

تبحث لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقتراحين برغبة بشأن تطوير منظومة التعليم الدامج والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتناول الاقتراح الأول المقدم من عضوة المجلس أماني فاخر إعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي، وإنشاء نظام تعليمي مهني تكنولوجي جامعي يتناسب مع قدرات الطلاب ذوي الإعاقة، بما يضمن حقهم في التعليم ويحافظ على جودة الخريج الجامعي.

كما تناقش اقتراح عضو المجلس محمد مصطفى نور الدين بشأن تطوير منظومة التعليم الدامج والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

«الشباب والرياضة» تبحث تطوير استاد أسيوط وكود السلامة بالمنشآت الرياضية

تناقش لجنة الشباب والرياضة اقتراحا برغبة بشأن تطوير استاد أسيوط الرياضي ورفع كفاءة منشآته وملاعبه وآلاته الرياضية، مقدما من عضو المجلس عبد العاطي أحمد عبد العاطي.

كما تبحث اقتراحين لعضو المجلس مصطفى عبد القادر إبراهيم، بشأن إصدار كود موحد لاشتراطات السلامة بالملاعب الخماسية، وإنشاء هيئة موحدة أو شركة وطنية متخصصة في إنشاء وصيانة ملاعب كرة القدم.

«الصحة والسكان» تناقش إنشاء مستشفى الزرقا الجديدة ودعم الخدمات الطبية بالمحافظات

تبحث لجنة الصحة والسكان اقتراحا برغبة مقدما من عضوي المجلس وليد صالح مصطفى التمامي ونمير عبد الهادي الصديق، بشأن سرعة الانتهاء من إجراءات البدء في إنشاء مستشفى الزرقا الجديدة، ومطابقتها لكود التأمين الصحي الشامل الجديد، ودعم مستشفى الزرقا المركزي بعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية بمحافظة دمياط.

كما تناقش اقتراحين برغبة مقدمين من عضوة المجلس بسمة محمد سمير السيد هنداوي، بشأن توفير بعض الخدمات الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وإنشاء وحدة إسعاف جديدة لخدمة قرية سمبو، وتوسعة مستشفى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ومواجهة سوء توزيع الكوادر التمريضية بها وسد العجز في الكوادر الإدارية.

«الزراعة والري» تناقش تطوير منظومة الأسمدة ودعم المزارعين

تعقد لجنة الزراعة والري مناقشة عامة بناء على طلب عضو المجلس أحمد الحمامصي، لاستعراض سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.

كما تبحث اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس محمد حمزة بشأن صرف الأسمدة للفلاحين الذين أزالوا مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أو حصلوا على أحكام نهائية بالبراءة في جرائم البناء على الأراضي الزراعية أو تبويرها، وتمت إعادة الأرض إلى الزراعة والإنتاج.

«حقوق الإنسان» تبحث توفير أماكن متخصصة لرعاية وإيواء وتأهيل الأشخاص بلا مأوى

تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس عمر أحمد عمر محمد زيد، بشأن توفير أماكن ودور متخصصة لرعاية وإيواء وتأهيل الأشخاص بلا مأوى بمحافظة الجيزة، وتطوير وتأهيل دار الإصلاحية بأبو قتادة لهذا الغرض.

«الشئون الدينية» تناقش تطوير الأنشطة الطلابية وبناء وعي طلاب الجامعات

تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف مناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من عضو المجلس يوسف عامر، بشأن الأنشطة الطلابية الهادفة إلى بناء وعي الطالب الجامعي دينيا وفكريا وقيميا وتعزيز هويته، بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تناقش اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس خالد محمد سعيد، بشأن إحلال وتجديد مسجد المهدي العطار بمنطقة أم ويام بقرية الكيالنية مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

الثلاثاء 24 نوفمبر 2026

«دستورية الشيوخ» تواصل دراسة الأثر التشريعي لقانون الطعن الجنائي أمام محكمة النقض

تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إلزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن الجنائي إذا انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه، وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من عضو المجلس حسني عبد اللطيف.

«المالية» تبحث خطة دمج الاقتصاد الموازي وتعظيم موارد الموازنة العامة

تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس محمد أبو العلا عبد المولى رضوان، بشأن وضع خطة وطنية شاملة لحصر ودمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، وتعظيم موارد الموازنة العامة للدولة.

«خارجية الشيوخ» تستعرض رؤية الحكومة لتعزيز القوة الناعمة المصرية بالخارج

تبحث لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية رؤية الحكومة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية في مجالي الثقافة والتعليم، باعتبارهما من أدوات القوة الناعمة المصرية في المجال الخارجي.

«الدفاع والأمن القومي» تناقش تأثير الصراعات الإقليمية على الأمن القومي المصري

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعا لمناقشة تأثير الصراعات الإقليمية على الأمن القومي المصري.

«الصناعة» تبحث إنشاء مكتب للسجل التجاري بنجع حمادي وتوفير فرص للشباب أسفل محور الفريق كمال عامر

تناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اقتراحين برغبة، الأول مقدم من عضو المجلس نان نصر الله بشأن إنشاء مكتب للسجل التجاري بمدينة نجع حمادي لخدمة أبناء مراكز شمال محافظة قنا.

كما تبحث اقتراح عضو المجلس باسل عادل بشأن إنشاء وحدات ومحال تجارية صغيرة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال استغلال المساحات أسفل محور الفريق كمال عامر، في الجزء الممتد من منطقة فيصل حتى منطقة ناهيا.

«الإسكان» تناقش تطوير الطرق ورفع كفاءة المحاور المرورية في الجيزة ودمياط

تبحث لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس عمر زيد، بشأن تطوير ورفع كفاءة الأنفاق أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

كما تناقش اقتراحات برغبة مقدمة من عضوي المجلس وليد التمامي ونمير عبد الهادي الصديق، بشأن رفع كفاءة عدد من الطرق بمحافظة دمياط، تشمل طريق قرية الباز مركز الزرقا من طريق 5 حديث حتى طريق 186 زعرب، ومراجعة وإعادة ضبط مناسيب طريق 5 حديث بداية من شربين مرورا بقرى مركزي الزرقا وفارسكور.

وتتضمن المناقشات أيضا رفع كفاءة الطريق الواصل بين طريق 5 حديث وقرية سيف الدين حتى طريق 186 الحربي، وتطوير طريق طراد النيل بمركز الزرقا من قرية شرمساح حتى قرية دقهلة، ورفع كفاءة الطريق الواصل بين قريتي الغوابين والعطوي بمركز فارسكور، واستكمال ازدواج طريق 5 حديث من مدينة فارسكور إلى مدينة دمياط.

«التعليم» تبحث مراجعة المناهج الدراسية وتقييم نتائج إصلاح منظومة التعليم

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقتراحين برغبة مقدمين من عضو المجلس ناجي الشهابي.

ويتناول الاقتراح الأول إجراء مراجعة شاملة للمناهج الدراسية، وبصفة خاصة مناهج السنوات الأولى من التعليم والصف الثالث الابتدائي، بما يحافظ على طفولة الطفل المصري وينمي قدراته على الفهم والإبداع والابتكار.

كما يتناول الاقتراح الثاني إجراء تقييم شامل وشفاف لنتائج إصلاح منظومة التعليم وقياس جودة العملية التعليمية داخل المدارس.

«الصحة والسكان» تناقش دور المجلس الصحي المصري في تطوير وتأهيل الكوادر الطبية

تعقد لجنة الصحة والسكان اجتماعا لمناقشة دور المجلس الصحي المصري في تطوير وتأهيل الكوادر بالقطاع الصحي، بحضور رئيس المجلس الصحي المصري.

«الزراعة والري» تستعرض سياسة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة

تناقش لجنة الزراعة والري طلب مناقشة عامة مقدما من عضو المجلس إسماعيل نصر الدين وأكثر من عشرين عضوا، لاستطلاع سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

«الثقافة والإعلام» تبحث حماية القوة الناعمة ومواجهة الاختراق الخارجي والحد من إهدار الطعام

تناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ثلاثة اقتراحات برغبة، الأول مقدم من عضو المجلس ناجي الشهابي بشأن تعزيز الحوكمة الاستراتيجية في المجالين الإعلامي والثقافي لحماية القوة الناعمة المصرية من محاولات الاختراق الخارجي، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما تبحث اقتراح عضو المجلس أحمد تركي بشأن إطلاق استراتيجية توعوية للحد من إهدار الطعام والحفاظ عليه، بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

وتناقش اللجنة اقتراح عضو المجلس وسام إسماعيل بشأن إنشاء متحف السينما المصرية.

«حقوق الإنسان» تبحث إعادة صرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستحقين

تبحث لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس الضوي أحمد الضوي عديسي، بشأن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة لبعض المواطنين المستفيدين الذين صدرت لهم موافقات سابقة بالاستحقاق دون إبداء أي أسباب.

«الشئون الدينية» تناقش تطوير الخدمات الدينية والتعليمية بالأزهر في الإسكندرية

تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من عضو المجلس زين العابدين كامل سيد عبد الحميد، بشأن ترميم وصيانة المسجد الفلكي الكبير بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء قسم للقراءات وعلوم القرآن للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

كما تتناول الاقتراحات دعم المعاهد الأزهرية بمناطق غرب الإسكندرية بالكوادر التعليمية، وإنشاء قسم علمي بمعهد الصادق الأمين الثانوي الأزهري بالإسكندرية.

الأربعاء 25 نوفمبر 2026

«الإسكان» تفتح ملف الفقاعة العقارية وتبحث آليات حماية حقوق مشتري الوحدات السكنية

تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل اجتماعا لمناقشة ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس ناجي الشهابي ونشأت حته وهشام مجدي، بشأن تنظيم سوق التطوير العقاري وحماية حقوق المواطنين.

ويتناول الاقتراح الأول المقدم من عضو المجلس ناجي الشهابي الفقاعة العقارية وأسبابها وتداعياتها وطرق علاجها.

كما يناقش اقتراح عضو المجلس نشأت حته تفعيل أثر حماية حقوق المشترين وضبط قطاع التطوير العقاري، عبر ربط الأقساط بالإنجاز الفني وإلزامية حسابات الضمان البنكية.

ويتناول الاقتراح الثالث المقدم من عضو المجلس هشام مجدي إقرار ضوابط ملزمة لحماية حقوق المواطنين من تقاعس بعض شركات التطوير العقاري عن التسليم، ومعالجة التغريم غير المتكافئ.

«حقوق الإنسان» تبحث إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمدينة نجع حمادي

تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس نان نصر الله ذكي، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.