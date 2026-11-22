كشف الإعلامي احمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التشكيل المثالي الذي يراه مناسبًا لخوض الفريق الأحمر مواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وجاء التشكيل الذي اختاره شوبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، توفيق محمد.

خط الوسط: زيزو، أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة، في مواجهة قوية يتطلع خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتحسين موقعهما في جدول ترتيب الدوري.