ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب قارب مكتظ بالركاب في ولاية بايلسا جنوب نيجيريا إلى 24 قتيلاً، بعد ما انتشلت فرق الإنقاذ مزيداً من الجثامين، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين أو مفقودين، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وذكرت وكالة «رويترز»، الأحد 22 نوفمبر 2026، نقلاً عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، أن القارب كان يقل ركاباً متجهين إلى مراسم جنازة، قبل أن ينقلب يوم الجمعة أثناء رحلته بين مجتمعي أياما وأوكوبي في ولاية بايلسا جنوبي البلاد.

وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال 24 جثماناً حتى الآن، فيما جرى إنقاذ 24 شخصاً آخرين، مشيرة إلى استمرار عمليات التمشيط في موقع الحادث، دون الكشف عن العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب أو عدد المفقودين المحتملين.

وكانت الشرطة النيجيرية قد أعلنت في البداية وفاة أربعة أشخاص، بينهم طفلان، وإنقاذ 24 آخرين، قبل أن ترتفع حصيلة الوفيات مع انتشال مزيد من الجثامين من المياه.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم الشرطة موسى محمد، فإن المؤشرات الأولية ترجح تعرض القارب لعطل ميكانيكي أدى إلى انقلابـه، مشيراً إلى أن بعض الركاب طلبوا من قائد القارب التوجه نحو الشاطئ بعد ظهور المشكلة الفنية، لكنه لم يستجب لطلباتهم.

وأضاف المتحدث أن قائد القارب فرّ من موقع الحادث عقب انقلاب المركب، بينما ألقت السلطات القبض على مدير القارب، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وفي أعقاب الحادث، زار حاكم ولاية بايلسا، دويي ديري، موقع الكارثة، وأمر بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث، ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بسلامة النقل النهري.

كما دعت حكومة الولاية مشغلي القوارب والركاب إلى الالتزام بإجراءات السلامة، محذرة من مخاطر الحمولة الزائدة والسرعة والقيادة المتهورة والإبحار دون ارتداء سترات النجاة.

وتتكرر حوادث انقلاب القوارب في نيجيريا، خصوصاً في المناطق النهرية التي يعتمد سكانها بصورة كبيرة على النقل المائي للتنقل بين المجتمعات المحلية، وسط تحديات تتعلق بضعف تطبيق اشتراطات السلامة، وتقادم بعض القوارب، وعدم الالتزام بالحمولات المقررة.

وفي أغسطس الماضي، شهدت ولاية سوكوتو شمال غربي نيجيريا حادث غرق قارب أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 51 شخصاً، في واحدة من الحوادث البحرية الدامية التي تسلط الضوء على مخاطر النقل النهري في البلاد.

وتواصل السلطات النيجيرية عمليات البحث والإنقاذ، بالتزامن مع التحقيق في أسباب الحادث، وسط مطالب بتشديد الرقابة على القوارب ووسائل النقل النهري لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.