أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الاستعداد للزواج لا يبدأ بالبحث عن شريك الحياة المناسب فحسب، بل ينطلق من فهم الإنسان لذاته واحتياجاته النفسية والانفعالية، وإدراك قدرته على تحمل مسؤولية مشاركة شخص آخر تفاصيل حياته، مشددًا على أن بناء أسرة مستقرة يتطلب النضج النفسي والوعي بالذات، إلى جانب الاحترام المتبادل والتفاهم بين الزوجين.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بعنوان «فهم الذات: أولى خطوات النجاح الأسري»، ضمن فعاليات النسخة الثانية والعشرين من دورة تأهيل المقبلين على الزواج، التي ينظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية بالتعاون مع مركز «سَكَن» لشؤون الأسرة، تحت عنوان «لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا».

وتناول المهدي خلال المحاضرة أهمية معرفة الذات في تأسيس العلاقات الزوجية، وكيفية تأثير التجارب الأسرية السابقة في تشكيل شخصية الإنسان وتوقعاته من الزواج، فضلًا عن دور النضج الانفعالي والمرونة النفسية في الحفاظ على استقرار العلاقة واستمرارها.

الوعي بالذات وفهم الاحتياجات النفسية

وأوضح أستاذ الطب النفسي أن اكتشاف الذات يستلزم النظر إلى الشخصية بعيدًا عن الوظيفة أو المؤهل الدراسي أو المكانة الاجتماعية والصورة التي يظهر بها الإنسان أمام الآخرين، وذلك من خلال فهم نظرته إلى نفسه، ومدى شعوره باستحقاق الحب والتقدير، ومستوى ثقته بذاته، والسمات الشخصية التي تؤثر في علاقاته بالآخرين.

وأشار إلى أن هذه السمات تشمل الانبساط والانطواء، والمرونة والجمود، والحساسية الانفعالية، والميل إلى السيطرة أو الاعتمادية، ومدى الاستقلالية والقدرة على التسامح، مؤكدًا أن الاستعداد للزواج لا يعني أن يكون الإنسان خاليًا من العيوب، وإنما أن يدرك نقاط قوته وضعفه، ويتحمل مسؤولية تطوير شخصيته ومعالجة جوانب القصور فيها.

ولفت إلى أن الإنسان لا يدخل الحياة الزوجية منفصلًا عن ماضيه، بل يحمل معه حصيلة طويلة من الخبرات والتجارب والانطباعات التي تكونت داخل أسرته الأصلية، وقد تؤثر هذه الخلفية في طريقة تعامله مع شريك حياته، سواء نتيجة الحرمان العاطفي، أو الخوف من الهجر والرفض، أو الشعور بانعدام الأمان، أو التعرض المستمر للنقد والمقارنة.

وأضاف أن مشاهدة الصراعات الأسرية أو أنماط السيطرة والعنف والإهمال بين الوالدين قد تنعكس بدورها على العلاقات المستقبلية، موضحًا أن بعض الأشخاص يتعاملون مع شركائهم وفقًا لما مروا به في الماضي، وليس بناءً على حقيقة شخصية الطرف الآخر أو طبيعة المواقف التي يعيشونها في الوقت الحاضر.

وأكد المهدي أن تجارب الطفولة لا تمثل حكمًا نهائيًا على مستقبل الإنسان أو قدرته على بناء علاقة ناجحة، إذ يمكنه تطوير أنماط استجاباته من خلال الوعي والتعلم والنضج. ودعا المقبلين على الزواج إلى التمييز بين القيم الإيجابية التي اكتسبوها من أسرهم ويرغبون في نقلها إلى أسرهم الجديدة، وبين التجارب المؤلمة والممارسات السلبية التي لا يريدون تكرارها، تجنبًا لتحويل الحياة الزوجية إلى مساحة لإعادة إنتاج مشكلات الماضي أو تصفية الحسابات النفسية مع الأسرة الأصلية.

أنماط التعلق والتمييز بين الحب والاحتياج

وتطرق أستاذ الطب النفسي إلى أهمية فهم الاحتياجات النفسية وأنماط التعلق العاطفي في تفسير طبيعة العلاقات الزوجية، مستعرضًا أنماط التعلق الآمن والقلق والتجنبي والمضطرب، وما يرتبط بكل منها من سلوكيات وتوقعات داخل العلاقة.

وشدد على أن هذه الأنماط لا تمثل تشخيصات مرضية، ولا ينبغي استخدامها لإصدار أحكام نهائية أو وضع تصنيفات ثابتة لشريك الحياة، موضحًا أهمية التمييز بين الحب والاحتياج، والمشاركة والاعتمادية، والاحتواء والتملك، والغيرة والشك، والاهتمام والسيطرة.

وأكد أن شريك الحياة ليس مسؤولًا عن علاج الجروح النفسية القديمة للطرف الآخر، أو تعويضه عن كل ما افتقده في ماضيه، وهو ما يستدعي من كل طرف تحمل مسؤولية فهم مشاعره واحتياجاته، والعمل على التعامل معها بصورة صحية لا تُحمِّل العلاقة الزوجية أعباءً تتجاوز طبيعتها.

إدارة الخلافات بالحوار والتفاهم

وفيما يتعلق بالتعامل مع الاختلافات الزوجية، أوضح المهدي أن الزواج ليس علاقة بين شخصين متطابقين في الطباع والأفكار، وإنما شراكة تجمع بين شخصين مختلفين اختارا التعايش والتكامل، وهو ما يتطلب امتلاك مهارات الذكاء الانفعالي، والوعي بالمشاعر، وتنظيم الانفعالات، والتعاطف مع الطرف الآخر، والقدرة على تأجيل ردود الفعل المتسرعة.

وأشار إلى أهمية التعبير عن الغضب دون إيذاء الشريك، محذرًا من تحويل الخلافات إلى معارك يسعى كل طرف من خلالها إلى إثبات قوته أو فرض سيطرته، بدلًا من التعامل معها باعتبارها حوارًا مشتركًا يستهدف الوصول إلى حلول تحافظ على العلاقة وتصون كرامة الطرفين.

وشدد على ضرورة مناقشة مجموعة من القضايا الأساسية قبل الزواج، وفي مقدمتها كيفية إدارة الأموال والإنفاق، وطبيعة العلاقة مع أسرتي الزوجين، والإنجاب وتربية الأطفال، والعمل والطموحات المهنية، والخصوصية والمساحة الشخصية، والعلاقات الاجتماعية، فضلًا عن استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن نجاح الزواج لا يتطلب الاتفاق الكامل على جميع التفاصيل، وإنما يعتمد على قدرة الطرفين على فهم اختلافاتهما، والتفاوض بشأنها، والوصول إلى حلول ومساحات مشتركة تراعي احتياجات كل منهما وتحترمها.

تدريبات عملية لقياس الاستعداد النفسي للزواج

واستعرض أستاذ الطب النفسي عددًا من التدريبات التفاعلية الهادفة إلى مساعدة المشاركين في الدورة على تقييم استعدادهم النفسي للحياة الزوجية، من خلال التعرف إلى قدرتهم على الاعتذار عند الخطأ، وتقبل النقد، والتعبير بوضوح عن احتياجاتهم، وتحمل المسؤولية، واحترام الاختلاف، ووضع حدود صحية في التعامل مع الأسرة الأصلية.

وشملت التدريبات مناقشة مواقف افتراضية تتعلق بالخلاف حول زيارة الأهل، والانشغال بالهاتف، واختلاف العادات والتقاليد، بما يساعد المشاركين على استكشاف أساليب تعاملهم مع المواقف اليومية التي قد تواجههم بعد الزواج.

وأوضح المهدي أن الهدف من هذه التدريبات ليس إصدار أحكام على مدى صلاحية الشخص للزواج، وإنما مساعدته على اكتشاف الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، وتعزيز قدرته على التعامل مع المواقف المختلفة بوعي واتزان بدلًا من الاستجابة المتسرعة أو الانفعالية.

السكن والمودة والرحمة.. ركائز الأسرة المستقرة

واختتم المهدي محاضرته بالربط بين المفاهيم النفسية والرؤية القرآنية لبناء الأسرة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ \[الروم: 21\].

وأوضح أن السكن في الحياة الزوجية يعني الشعور بالأمان النفسي والطمأنينة، بينما تظهر المودة في صور الاهتمام والتقدير والعطاء اليومي، وتعني الرحمة أن يتفهم كل طرف جوانب ضعف الآخر دون استغلالها، وأن يتعامل مع أخطائه دون قسوة أو إهانة.

كما استشهد بقوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ \[البقرة: 187\]، موضحًا ما تحمله الآية من معاني القرب والستر والاحتواء والحماية المتبادلة بين الزوجين.

وأكد في ختام المحاضرة أن الزواج الناجح لا يقوم على ارتباط شخصيتين مثاليتين، وإنما على استعداد طرفين للنمو والتطور معًا، وتعلم الاعتذار والتسامح والحوار، مع حرص كل منهما على احترام الآخر وصون كرامته، بما يعزز فرص بناء أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة والتفاهم.