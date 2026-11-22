

​مع تراجع حدة أشعة الشمس وميل الأجواء إلى الاعتدال ليلاً، يتجدد التساؤل السنوي في حول الموعد الفعلي لدخول فصل الشتاء، ولماذا نشعر أحياناً بالبرودة قبل الموعد المعلن رسمياً، أو نتفاجأ بأيام دافئة في قلب الفصل البارد. الإجابة عن هذا التساؤل تكشف عن فارق علمي دقيق يغيب عن الكثيرين؛ وهو الفارق بين "الشتاء الفلكي" و"الشتاء الأرصادي"، وكيفية تفاعل الكتل الهوائية مع جغرافية المنطقة.



​التقويم الفلكي: 21 ديسمبر ساعة الصفر

​من الناحية الفلكية البحتة، يرتبط تغير الفصول بحركة الأرض حول الشمس وميل محورها ووفقاً للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الشتاء رسمياً في يوم 21 ديسمبر من كل عام (وقد يتأخر يوماً ليوافق 22 ديسمبر في بعض السنوات)، وهو اليوم الذي يشهد ظاهرة "الانقلاب الشتوي".

​في هذا اليوم، تكون أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي، مما يجعلها مائلة بأقصى درجة ممكنة على نصف الكرة الشمالي ونتيجة لذلك، يشهد هذا اليوم أقصر نهار وأطول ليل على مدار العام، ليستمر الفصل فلكياً لمدة تقارب 89 يوماً، قبل أن يسلم الراية لفصل الربيع في 20 أو 21 مارس.



​خبراء الأرصاد: البداية الفعلية تسبق الفلك

​على الجانب الآخر، يعتمد خبراء الأرصاد الجوية والمناخ تقسيماً مختلفاً يُعرف بـ "الشتاء الأرصادي"، والذي يبدأ مبكراً في الأول من ديسمبر وينتهي في آخر يوم من شهر فبراير

​ويعود سبب هذا الاختلاف إلى أن علم الأرصاد يعتمد على دورات درجات الحرارة السنوية وحركة الغلاف الجوي بدلاً من حركة الأجرام السماوية، مما يسهل عمليات الرصد والمقارنة الإحصائية بين العقود والسنوات.

وبحسب الخرائط ، فإن شهر ديسمبر يمثل البداية الحقيقية لتدفق المنخفضات الجوية القادمة من جنوب أوروبا والبحر المتوسط نحو المنطقة.

​متى نشعر بالبرودة الحقيقية؟

​يربط المواطنون عادة بين كلمة "الشتاء" وارتداء الملابس الثقيلة، إلا أن الشعور الفعلي بانخفاض درجات الحرارة يخضع لعوامل مناخية متداخلة، ويمكن تقسيم مراحل هذا الشعور زمنياً كالتالي:

​مرحلة التمهيد (النصف الثاني من نوفمبر): تبدأ درجات الحرارة الصغرى (ليلاً وفي الصباح الباكر) في الانخفاض التدريجي، حيث تودع الأجواء الدفء الخريفي، ويشعر السكان ببرودة ملحوظة فور غياب أشعة الشمس، رغم بقاء الطقس معتدلاً نهاراً.



​البداية الفعلية للبرودة (أوائل ديسمبر): مع دخول الشتاء أرصادياً، تتأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من شمال القارة الأوروبية، وتبدأ فرص سقوط الأمطار في التزايد على السواحل الشمالية وتمتد تدريجياً للداخل، وهنا يبدأ الاعتماد الأساسي على الملابس الشتوية.

​ذروة الصقيع (يناير وأوائل فبراير): يُعد شهرا يناير وفبراير هما الأشد برودة على الإطلاق، خاصة في ا"طوبة" في التقويم المصري، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى أدنى مستوياتها، وتنشط الرياح الباردة التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس بأكثر من الدرجات المسجلة فعلياً.



​التغيرات المناخية تخلط الأوراق

​يؤكد المتخصصون في شؤون المناخ أن الظواهر الجوية الناتجة عن التغير المناخي باتت تلعب دوراً بارزاً في إرباك التوقعات التقليدية؛ ففي السنوات الأخيرة، بات من المعتاد أن نشهد موجات برد مبكرة في نوفمبر، يعقبها دفء غير معتاد في ديسمبر، قبل أن تضرب موجات الصقيع بقوة في يناير ومارس، مما يجعل المتابعة اليومية للنشرات الجوية هي المعيار الأدق لتحديد نوعية الملابس، بعيداً عن انتظار التاريخ الرسمي على الورق.

