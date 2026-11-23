تتجه الأنظار إلى مصطفى فتحي، جناح فريق بيراميدز، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في ظل امتلاك اللاعب سجلًا حافلًا بالمواجهات أمام الفريق الأحمر، بعدما سبق له اختباره بقميص ثلاثة أندية مختلفة، هي الزمالك وسموحة وبيراميدز، ليخوض مواجهة جديدة تحمل طابعًا خاصًا في مسيرته الكروية.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتكتسب أهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتحمل المباراة تحديًا جديدًا لمصطفى فتحي، الذي يسعى لترك بصمته أمام الأهلي، مستندًا إلى خبراته السابقة في مواجهات الفريق الأحمر، والتي شهدت العديد من المحطات المختلفة بين الانتصارات والتعادلات والهزائم.

20 مباراة تكشف تاريخ مصطفى فتحي أمام الأهلي

وتكشف الأرقام عن خوض مصطفى فتحي 20 مباراة أمام الأهلي خلال مشواره مع الزمالك وسموحة وبيراميدز، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل، وتلقى الهزيمة في 11 لقاء، لتصب الحصيلة التاريخية في مصلحة الفريق الأحمر.

ورغم تفوق الأهلي في عدد الانتصارات، نجح جناح بيراميدز في تسجيل حضوره خلال هذه المواجهات، بعدما تمكن من هز شباك المارد الأحمر 4 مرات، ليؤكد امتلاكه القدرة على صناعة الخطورة أمام أحد أبرز منافسيه في الكرة المصرية.

4 أهداف لمصطفى فتحي في شباك الأهلي

وتوزعت أهداف مصطفى فتحي الأربعة أمام الأهلي بين بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، حيث سجل 3 أهداف في منافسات الدوري، مقابل هدف واحد في بطولة كأس مصر.

وتعكس هذه الأرقام قدرة اللاعب على الظهور بشكل مؤثر في المواجهات الكبرى، خاصة أن تسجيل الأهداف أمام الأهلي لم يقتصر على فترة وجوده مع نادٍ بعينه، بل ارتبط بتجاربه المختلفة في الملاعب المصرية.

هل ينجح مصطفى فتحي في إضافة هدف خامس أمام الأهلي؟

وتمنح مواجهة الإثنين مصطفى فتحي فرصة جديدة لتعزيز سجله التهديفي أمام الأهلي، والوصول إلى الهدف الخامس في شباك الفريق الأحمر، في ظل أهمية المباراة بالنسبة لبيراميدز، الذي يسعى لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الدوري بالعلامة الكاملة.

كما تمثل القمة اختبارًا مهمًا لجناح الفريق السماوي، الذي يعول الجهاز الفني على قدراته الفردية وتحركاته الهجومية في صناعة الفارق، خصوصًا في المباريات الكبرى التي تحسمها التفاصيل الصغيرة.

وبين 20 مواجهة سابقة، و5 انتصارات، و4 تعادلات، و11 هزيمة، و4 أهداف مسجلة، يستعد مصطفى فتحي لكتابة فصل جديد في حكايته أمام الأهلي، فهل ينجح هذه المرة في تغيير الأرقام وإضافة بصمة حاسمة تمنح بيراميدز أفضلية جديدة في سباق الدوري؟