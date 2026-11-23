كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن عشرات المستشفيات في إنجلترا تواجه ضغوطا مالية متزايدة تهدد قدرتها على مواصلة تقديم الرعاية الصحية بصورة طبيعية، في ظل مطالب هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإجراء تخفيضات كبيرة في النفقات، الأمر الذي دفع عددا من المؤسسات الصحية إلى التحذير من اضطرارها لاتخاذ إجراءات وصفتها بأنها "صعبة وغير مقبولة".

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، أن 31 مؤسسة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أدرجت مخاطر التخفيضات المالية على قدرتها التشغيلية ضمن سجلات المخاطر الرسمية، فيما اعتبرت 27 مؤسسة أن نقص التمويل يمثل أكبر تهديد تواجهه، ومنحت 6 منها هذه المخاطر أعلى تقييم ممكن، وهو 25 درجة.

وأضافت أن المؤسسات الصحية تسعى إلى توفير مبالغ تصل إلى 106 ملايين جنيه إسترليني لكل منها خلال العام المالي الجاري، من خلال تقليص الخدمات المقدمة وخفض أعداد العاملين، رغم النقص الواسع في الأطقم الطبية، مشيرة إلى أن من بين المؤسسات الأكثر تضررا مستشفى كينجز كوليدج في لندن، الذي يستهدف توفير 85 مليون جنيه إسترليني، ومجموعة مستشفيات سانت جورج وإيبسوم وسانت هيلير، التي تستهدف توفير 91 مليون جنيه إسترليني.

وأرجعت إدارات المستشفيات الأزمة إلى ارتفاع أسعار الأدوية، وتكاليف الإضرابات وزيادات الأجور، والطلب الإضافي على الخدمات الصحية نتيجة موجات الحر خلال الصيف، فضلا عن تكاليف تطبيق السجلات الصحية الإلكترونية، فيما اتهم مسؤولون في القطاع هيئة الخدمات الصحية الوطنية بفرض مستهدفات غير واقعية لخفض الإنفاق بهدف ضبط الميزانية العامة للقطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن تداعيات هذه الإجراءات بدأت تنعكس على المرضى، إذ اضطر مرضى السرطان في مقاطعة كينت خلال أغسطس الماضي إلى الانتظار حتى شهر للحصول على مواعيد قبل بدء العلاج الكيميائي، بسبب نقص الممرضين بعد خفض الأجور المخصصة للعاملين في المناوبات الإضافية، كما أغلقت مؤسسة صحية في يورك وسكاربورو جناحا يضم 28 سريرا في مستشفى بريدلينجتون المجتمعي لتوفير مليون جنيه إسترليني، فيما تدرس مؤسسات أخرى تقليص خدمات العلاج العاجل وإغلاق مرافق لإعادة التأهيل.

ولفت التقرير إلى أن بعض المؤسسات تتجه أيضا إلى خفض الوظائف، حيث تعتزم مستشفيات جامعة نوتنجهام الاستغناء عن 1279 وظيفة لتوفير 106 ملايين جنيه إسترليني خلال العام المالي 2026-2027، بينما تستهدف مؤسسة بارتس الصحية في لندن إلغاء 1100 وظيفة، في وقت حذر فيه مسؤولون من أن استمرار الضغوط المالية قد يؤثر على سلامة المرضى وقدرة المستشفيات على توفير الأسرة اللازمة خلال فصل الشتاء، فيما دعت أصوات معارضة لسياسات التقشف إلى توفير تمويل طارئ للقطاع الصحي.