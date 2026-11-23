دعا تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، إلى إعادة ما يصل إلى 2.6 مليون أجنبي إلى بلدانهم الأصلية، معتبرا أن انتهاء الظروف التي دفعت إلى منحهم الحماية أو تحسن الأوضاع الأمنية في بلدانهم يجب أن يمهد لعودتهم.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن كروبالا قوله إن انتهاء الحرب أو تحسن الوضع الأمني في البلدان الأخرى ينبغي أن يشكل أساسا لعودة مواطني هذه الدول إلى أوطانهم، كما دعا إلى ترحيل الأجانب الملزمين قانونا بمغادرة ألمانيا، وكذلك المدانين بارتكاب جرائم.

وحدد كروبالا العدد الإجمالي للأشخاص الذين يرغب في إعادتهم إلى بلدانهم بنحو 2.6 مليون شخص، في إطار توجه حزبه الداعي إلى تشديد سياسات الهجرة واللجوء في ألمانيا.

وفي المقابل، وصف خبير الهجرة دانيال تيم، من جامعة كونستانس الألمانية، هذه التصريحات بأنها مضللة، موضحا أن القانون الألماني لا يسمح بترحيل جماعي أو تلقائي حتى في حال تغير الأوضاع في البلدان الأخرى، إذ يتعين دراسة كل حالة على حدة قبل اتخاذ قرار بإنهاء الحماية الممنوحة لصاحبها.

وأثارت تصريحات كروبالا جدلا داخل حزب "البديل من أجل ألمانيا" نفسه، إذ سبق أن حذر عضو الحزب ماكسيميليان كراه من رفع سقف التوقعات بشأن إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق، فيما لا تزال دعوة كروبالا مجرد مقترح سياسي لم يصدر بشأنه أي قرار من الحكومة الألمانية.