أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تراجع الإنفاق الفيدرالي على برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) بأكثر من مليار دولار خلال عام، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أعداد المستفيدين، في تطور يعكس أثر تشديد شروط الاستحقاق على حجم الإنفاق الاجتماعي.

وقالت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية، أن البيانات ثير مخاوف من تفاقم الضغوط المعيشية واتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي بين الأسر محدودة الدخل، لا سيما في ظل تحذيرات من أن فقدان المساعدات لا يقابله بالضرورة تحسن في فرص العمل أو القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية.

ويعد برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) هو برنامج حكومي أمريكي تديره وزارة الزراعة الأمريكية، ويهدف إلى مساعدة الأسر والأفراد من ذوي الدخل المنخفض على شراء الغذاء وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وذكرت المجلة الأمريكية، في تقرير أن الإنفاق على البرنامج، الذي يوفر دعمًا للأسر الأكثر احتياجا لشراء الغذاء، انخفض من 7.79 مليار دولار في أغسطس 2025 إلى 6.70 مليار دولار في أغسطس 2026، بتراجع سنوي نسبته 13.9%.

وأرجعت المجلة هذا الانخفاض إلى تراجع أعداد المشاركين في البرنامج منذ إقرار قانون «المشروع الكبير الجميل» (OBBBA) في يوليو 2025، والذي وسّع نطاق اشتراطات العمل المفروضة على المستفيدين.

ووفق بيانات وزارة الزراعة، انخفض عدد المستفيدين بنحو 5.6 مليون شخص خلال عام، من 41.4 مليون في أغسطس 2025 إلى 35.8 مليون في أغسطس 2026.

وأشارت البيانات إلى أن أعداد المستفيدين كانت قد بدأت التراجع منذ يناير 2025، إلا أن وتيرة الانخفاض تسارعت مع بدء الولايات تطبيق القواعد الجديدة.

وبموجب القانون، يتعين على البالغين المشمولين باشتراطات العمل استيفاء 80 ساعة شهريا على الأقل من العمل أو التدريب أو الأنشطة المؤهلة، للحفاظ على استحقاقهم للمساعدات. كما رفع القانون الحد الأقصى لسن الخاضعين لهذه الاشتراطات من 54 إلى 64 عامًا، بما وسّع نطاق الفئات الملزمة بها لتشمل مزيدًا من البالغين القادرين على العمل ممن لا يعيلون أطفالًا.

ولم تقتصر التعديلات على ذلك، إذ ألغت استثناءات كانت متاحة للمحاربين القدامى والمشردين والشباب الذين نشأوا في دور الرعاية البديلة، كما قلّصت الإعفاءات الممنوحة لمقدمي الرعاية، لتشمل اشتراطات العمل أو التدريب بعض الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر.

وأظهرت البيانات، بحسب «نيوزويك»، تفاوتا واضحا في تأثير القواعد الجديدة بين الولايات؛ إذ سجلت أريزونا أكبر انخفاض في أعداد المستفيدين بنسبة بلغت نحو 50%، فيما تراجع الإنفاق على المساعدات فيها من أكثر من 160 مليون دولار في أغسطس 2025 إلى 81.7 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2026.

كما سجلت أوكلاهوما ونبراسكا وفلوريدا وماساتشوستس ونيفادا وإلينوي وكانساس انخفاضات في الإنفاق تراوحت بين 20% و30%. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق في ولايتين فقط، هما ويسكونسن بنسبة 13%، وماريلاند بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.

ولفتت البيانات إلى أن الولايات تفاوتت في سرعة تطبيق الاشتراطات الجديدة؛ إذ سارعت أركنساس وإنديانا وويسكونسن إلى تنفيذها، بينما تأخر التطبيق في كاليفورنيا ومقاطعة كولومبيا حتى يونيو 2026.

وفيما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية، أوضحت «نيوزويك» أن إدارة ترامب تسعى إلى تقليص حجم البرنامج وخفض الإنفاق الفيدرالي عليه. وأشارت إلى أن البيت الأبيض احتفى في يونيو 2026 بتراجع أعداد المستفيدين، معتبرًا أن الاعتماد على البرنامج ينخفض بصورة كبيرة، وأن التعديلات تستهدف توجيه المساعدات إلى الأمريكيين الأكثر احتياجا.

ونقلت المجلة عن وزيرة الزراعة بروك رولينز، قولها إن الإدارة تعمل على إصلاح البرنامج الذي وصفته بأنه يعاني اختلالات، معتبرة أن جهودها بدأت تؤتي ثمارها.

من جانبها، أكدت وزارة الزراعة الأمريكية، في تصريحات نقلتها «نيوزويك» عن متحدث باسمها، أن الاستفادة من البرنامج ترتبط بمعايير الدخل، وأن كل أسرة تستوفي شروط الأهلية تحصل على المساعدة. وأوضح المتحدث أن الأسر تخضع لإجراءات إعادة التصديق بصورة دورية، وقد ينتقل بعض أفرادها إلى العمل، أو يقررون عدم المشاركة، أو تتغير ظروفهم الأسرية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل أسهمت أيضًا في تراجع أعداد المستفيدين.

في المقابل، حذر المدافعون عن البرنامج من أن تراجع أعداد المستفيدين لا يعني بالضرورة تحسن أوضاعهم المعيشية، بل قد يعكس زيادة الصعوبات التي تواجهها الأسر في تأمين احتياجاتها الأساسية.

وتسلط هذه التطورات الضوء على المفاضلة بين خفض الإنفاق الفيدرالي وتشديد شروط الاستحقاق من جهة، والتداعيات الاجتماعية المحتملة على الأسر محدودة الدخل من جهة أخرى؛ فبينما يمثل تراجع الإنفاق وفرا للخزانة الأمريكية، تثير التحذيرات من اتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي تساؤلات بشأن مدى قدرة المستبعدين من البرنامج على الاندماج في سوق العمل، أو تدبير احتياجاتهم الأساسية بوسائل أخرى.