تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا من هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.

وأكد الوزيران الحرص على دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة التهدئة واحتواء التوترات في المنطقة.

مباحثات مصرية تركية بشأن السودان وليبيا

وناقش الطرفان كذلك مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وتعزيز مسار المفاوضات بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق ويصون مؤسساته الوطنية.

كما تطرق اللقاء إلى الاوضاع في ليبيا، وأكد وزير الخارجية أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشددا على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.