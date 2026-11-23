أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وترتيبات المسابقة الثقافية المسيحية للعام الدراسي 2026/2027، التي تُقام برعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتنفذها الوزارة للعام الثامن على التوالي، في إطار التعاون بين الجانبين لدعم الأنشطة الثقافية والدينية بين الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم.

وأرسلت الوزارة خطابًا إلى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، يتضمن آليات المشاركة ومواعيد تسليم الأعمال، حيث تُسلَّم الأبحاث المشاركة إلى توجيه التربية الدينية بالإدارات التعليمية، فيما تُسلَّم أعمال العاملين بالمديريات إلى توجيه عام التربية الدينية بالمديرية.

ووفقًا للترتيبات المعلنة، يتولى التوجيه العام بكل مديرية تصعيد الأبحاث الخمسة الفائزة في كل مستوى إلى مكتب مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في موعد أقصاه الأول من أبريل 2027، على أن يُرفق بكل بحث صورة شخصية للمتسابق وصورة بطاقة الرقم القومي له أو لولي أمره، تمهيدًا لإجراء التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر تكريم الفائزين في المسابقة ومنحهم الجوائز المقدمة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب تخصيص جائزة مالية للمديرية والإدارة التعليمية اللتين تحققان أكبر عدد من الفائزين على مستوى الجمهورية.

وتُقام المسابقة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأنبا أكسيوس، أسقف المنصورة ومقرر لجنة التربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس.