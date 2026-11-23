ثمّن النائب ياسر عرفة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل الأزمات الدولية والإقليمية، مؤكدًا أنها تعكس رؤية مصرية واعية تدافع عن مصالح القارة وحقوق شعوبها في التنمية والاستقرار.

وأكد النائب أن تأكيد الرئيس على ضرورة أن تكون إفريقيا شريكًا أصيلًا في صياغة النظام الدولي، وليس مجرد متلقٍ لقراراته، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن والعدالة في العلاقات الدولية، وتعزيز مكانة القارة على الساحة العالمية.

وأشار إلى أهمية ما طرحه الرئيس بشأن إصلاح النظام المالي الدولي، وتوفير التمويل التنموي الميسر، وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم النائب ياسر عرفة بالتأكيد على أن الرؤية المصرية بقيادة الرئيس السيسي تضع مصالح الشعوب الإفريقية والدول النامية في مقدمة الأولويات، وتسعى إلى بناء نظام دولي أكثر عدالة وإنصافًا، يقوم على الشراكة والتعاون والمسؤولية المشتركة.