أكد النائب أحمد الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، عكست رؤية مصرية استراتيجية للتعامل مع التحديات المتصاعدة التي تشهدها القارة الإفريقية، وقدمت طرحًا متكاملًا يربط بين تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار ودفع جهود التنمية الشاملة.

مواجهة الأزمات العالمية

وأوضح الجهمي أن تأكيد الرئيس السيسي على أن العمل المشترك لم يعد رفاهية دبلوماسية، بل أصبح ضرورة حتمية لمواجهة الأزمات العالمية، يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحولات الدولية الراهنة، وما تفرضه من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تتطلب تعزيز التنسيق بين الدول، وتغليب لغة الحوار والشراكة على الصراعات والانقسامات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعوة الرئيس لإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف تمثل إحدى أهم ركائز بناء نظام دولي أكثر توازنًا وعدالة، خاصة في ظل الحاجة إلى منح القارة الإفريقية مساحة أكبر للتأثير في صناعة القرار الدولي، بما يتناسب مع ثقلها الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي، ويضمن مراعاة مصالح شعوبها في القضايا العالمية.

معالجة أزمة الديون

وأضاف الجهمي أن الرسائل الاقتصادية التي تضمنتها الكلمة الرئاسية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حقيقية تجاه الدول النامية، لا سيما فيما يتعلق بتوفير التمويل التنموي الميسر، ومعالجة أزمة الديون، ودعم الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والصناعة، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الانتقال من التعهدات النظرية إلى شراكات اقتصادية جادة تترك أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.

ولفت إلى أن ربط الرئيس بين السلام وإعادة الإعمار والتنمية يعكس رؤية شاملة لمعالجة جذور النزاعات، تقوم على أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالحلول الأمنية وحدها، وإنما يحتاج إلى بناء المؤسسات، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل، بما يحول دون تجدد الصراعات ويؤسس لسلام مستدام.

وأكد النائب أحمد الجهمي أن منتدى أسوان أصبح منصة مهمة لتوحيد الرؤى الإفريقية وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، مشددًا على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دورها المحوري في دعم قضايا القارة والدفاع عن مصالحها، والعمل على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص حقيقية للتكامل والاستقرار والتنمية.