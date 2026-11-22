يكثف المغرب استعداداته لاستضافة كأس العالم 2030، من خلال خطة استثمارية ضخمة تستهدف تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والمطارات والمنشآت الرياضية والسياحية، في إطار رؤية تتجاوز حدود تنظيم البطولة وتمتد إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ووفقًا لتقرير نشرته منصة Travel and Tour World، خصص المغرب استثمارات عمومية بقيمة 380 مليار درهم، ما يعادل نحو 38 مليار دولار، خلال عام 2026، لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، بالتزامن مع الاستعداد لاستضافة المونديال بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وتتصدر مشروعات النقل قائمة الأولويات المغربية، حيث رُصدت استثمارات بقيمة 96 مليار درهم لتطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية، بما يشمل توسيع خطوط القطارات فائقة السرعة وتحسين الربط بين المدن الرئيسية، إلى جانب تحديث المحطات وتعزيز أسطول القطارات.

وتشمل خطة التطوير توسعة مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، باستثمارات تبلغ 15 مليار درهم لإنشاء محطة جوية جديدة، ضمن خطة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 35 مليون مسافر سنويًا، بما يعزز قدرته على استقبال الوفود والجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم.

وعلى المستوى الرياضي، يواصل المغرب تطوير الملاعب والمنشآت الرياضية والبنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم، بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي والفندقي، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية وتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال ملايين الزوار.

في سياق متصل، سجل المغرب جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تجاوزت 56 مليار درهم خلال عام 2025، في مؤشر على تنامي جاذبية الاقتصاد المغربي أمام المستثمرين الدوليين.

ولا تقتصر الرؤية المغربية على تنظيم حدث رياضي عالمي، إذ تستهدف المملكة استغلال مونديال 2030 لتسريع التحول في قطاعات النقل والسياحة والاقتصاد والبنية التحتية، بما يضمن استمرار العوائد التنموية والاستثمارية بعد انتهاء البطولة.