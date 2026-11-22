​أكد سيد طه فايز ، سكرتير الهيئة العليا ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد، أن الرسائل الحاسمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» لا تمثل رؤية دبلوماسية عابرة؛ بل تُجسّد عقيدة دولة راسخة، تدرك وزنها التاريخي، وموقعها كجسر إنساني وحضاري يربط مصر بعمقها الإفريقي ومحيطها العربي، في وقت تعيد فيه موازين القوى صياغة المشهد الدولي.

​سيد طه: لا سلام بلا تنمية.. والرئيس السيسي يرسم من «أسوان» ميثاقا جديدا لحماية حقوق الشعوب

​وأكد «سيد طه» في بيان، أن مصر برهنت عبر تاريخها الطويل على أن قوتها لم تكن يوماً في الانعزال وإنما في حضورها الدائم لمساندة أشقائها والدفاع عن حق الشعوب في حياة آمنة وكريمة، مضيفا أن مصر تتحدث من قلب أسوان بوابة الجنوب ومدينة التاريخ بلسان كل دولة عربية وإفريقية تطالب بنظام دولي أكثر إنصافاً يضع التنمية والإنسان في المقدمة، ويرفض ازدواجية المعايير أو تحميل الدول النامية كلفة أزمات لم تتسبب فيها.

​وشدد سكرتير الهيئة العليا بالوفد على أن تأكيد الرئيس أن إفريقيا شريك أساسي في صناعة القرار الدولي لا مجرد متلقٍ لقواعده وأن إصلاح الهيكلين الدولي والمالي بات ضرورة ملحّة لتحقيق التوازن والعدالة يعكس بصدق نبض الشارع الإفريقي والعربي ويُظهر وعياً عميقاً بطبيعة التحديات المتشابكة التي تفرض إرادة مشتركة وتضامناً فعلياً وشراكات تنموية تخفف أعباء الديون وتفتح مسارات أوسع للمستقبل.

​ولفت «سيد طه» إلى أن الربط المباشر الذي أرساه الرئيس بين السلام المستدام وإعادة الإعمار والتنمية يمس جوهر الأولويات الإنسانية؛ إذ لا يقوم السلام على الشعارات وحدها، بل على استقرار الدول وبناء الإنسان وتأمين مقومات الحياة والخدمات الصحية والتنمية الشاملة بعد النزاعات، معتبراً أن هذا التوجه يلتقي مع أولويات البناء والتنمية الداخلية

التي أحرص على دعمها كمواطن وطني يسعى لترسيخ الاستقرار

​واختتم بيانه بالتأكيد على قناعته بأن مصر ستبقى السند والظهير الداعم لأشقائها في العالمين العربي والإفريقي ومنبراً للعقل والعمل المشترك لصناعة مستقبل يليق بتضحيات المصريين ومكانة العرب والأفارقة في عالم أكثر عدلاً وسلاماً، مختتماً: «تحيا مصر، ويبقى التضامن العربي والإفريقي صمام أمان للمستقبل».