أكدت نهي الأزهري، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية، ومساعد أمين الحزب بمحافظة بني سويف، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، عكست رؤية مصرية واضحة لمستقبل القارة الإفريقية، تقوم على تعزيز حضورها في دوائر صنع القرار الدولي، وترسيخ شراكات أكثر عدالة وتوازنًا، بما يضمن حماية مصالح شعوبها ودعم مسارات التنمية والاستقرار.

وقالت الأزهري إن رسائل الرئيس السيسي تعكس إدراكًا عميقًا للتحولات التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية على الدول الإفريقية، مؤكدة أن القارة لم تعد تحتمل أن تكون مجرد متلقية لتداعيات الأزمات الدولية، بل ينبغي أن تكون شريكًا فاعلًا في صياغة الحلول ورسم السياسات التي تؤثر في حاضرها ومستقبلها.

الأزمات العالمية تفرض تعزيز العمل الدولي المشترك

وأوضحت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والدولية انعكس بصورة مباشرة على الاقتصادات الإفريقية، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتفاقم أزمة الديون، وهو ما ضاعف الضغوط على الموازنات العامة وأثر على قدرة الدول على تنفيذ خططها التنموية.

وأضافت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تجاوز الحلول الفردية، وتعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، مع ضرورة تطوير المؤسسات الدولية وآلياتها لتصبح أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية، وأكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الإفريقية.

تمويل عادل وتخفيف الديون.. طريق إنعاش الاقتصادات الإفريقية

وشددت الأزهري على أن مطالبة الرئيس السيسي بإصلاح النظام المالي الدولي تمثل أحد أهم المحاور اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة، خاصة في ظل حاجة الدول الإفريقية إلى مصادر تمويل ميسرة وطويلة الأجل، تتيح لها تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكدت أن تحقيق العدالة الاقتصادية يتطلب إعادة النظر في آليات إتاحة التمويل للدول النامية، وتخفيف أعباء الديون، وتوسيع فرص الاستثمار، بما يمنح الاقتصادات الإفريقية مساحة أكبر لتوجيه مواردها نحو قطاعات التعليم والصحة والإنتاج، ويسهم في مواجهة الفقر والحد من الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن تمكين الدول الإفريقية اقتصاديًا لا يمثل مصلحة للقارة وحدها، بل يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار العالمي، في ظل الترابط المتزايد بين الاقتصادات وتأثير الأزمات العابرة للحدود على مختلف دول العالم.

السلام المستدام يبدأ بإعادة الإعمار وتحقيق التنمية

وفيما يتعلق بملف الأمن والاستقرار، أكدت نائبة حماة الوطن أن بناء السلام في إفريقيا يتطلب رؤية شاملة لا تقتصر على احتواء النزاعات أو وقف إطلاق النار، وإنما تمتد إلى معالجة جذور الصراعات، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وتوفير فرص اقتصادية حقيقية أمام المواطنين.

وأشارت إلى أن غياب التنمية والعدالة الاقتصادية يمثل بيئة خصبة لتجدد الأزمات، وهو ما يجعل الربط بين السلام والتنمية ضرورة لا غنى عنها لضمان استقرار المجتمعات الإفريقية على المدى الطويل.

مصر شريك رئيسي في دعم مستقبل القارة

واختتمت الأزهري تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر تواصل أداء دورها المحوري في دعم القضايا الإفريقية، والدفاع عن حق شعوب القارة في التنمية والاستقرار، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضحت أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يمثل منصة مهمة لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات وطرح حلول عملية للتحديات التي تواجه القارة، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم مخرجات المنتدى في تعزيز مكانة إفريقيا دوليًا، وترجمة الشراكات والتفاهمات إلى خطوات ملموسة تحقق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو مستقبل أكثر أمنًا وعدالة وازدهارًا.