تعلن وزارة الأوقاف تحديد يوم السبت الموافق ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٦ موعدًا نهائيًّا لإجراء المقابلة الشخصية لعدد ٢٦ مرشحًا من العاملين بالجهات التابعة للوزارة، ممن اجتازوا مرحلة مراجعة الشروط، وتخلفوا عن حضور المقابلة الشخصية الخاصة بالندب أو النقل للعمل بمستشفى الدعاة.

وتُعقد المقابلات بمقر مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، وعلى السادة المرشحين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على استكمال إجراءات اختيار الكفاءات والكوادر اللازمة لدعم مستشفى الدعاة، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والخدمي بالمستشفى.

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