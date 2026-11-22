كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من طليقها لقيامه بالتعدى عليها ووالدها بالسب والضرب داخل محل عملها بالقليوبية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ من (إحدى السيدات ووالدها - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من طليق الأولى لقيامه بالتعدى عليها ووالدها بالسب والضرب بمحل عملها لخلافات زوجية سابقة بينهما وإعتراضه على عملها بالمحل المشار إليه.



وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (مالك مطعم - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .