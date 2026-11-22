قال الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن احتضان الأزهر الشريف لأبنائه وبناته الوافدين ليس مجرد تقليد تعليمي عريق، بل هو تعبير عن فلسفة حضارية ترى في العلم جسرا بين الشعوب، وفي المعرفة لغة تتجاوز الحدود، وفي التواصل الإنساني سبيلا إلى عالم أكثر تفاهما وسلاما.

وأضاف «الشرقاوي»، خلال كلمته في حفل تخرج الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الجامعي 2025/2026: “إننا في قطاع المعاهد الأزهرية، الذي يشارك قطاعات الأزهر الشريف في بناء الشخصية الأزهرية ذات الهوية والسمات المتفردة، ندرك أن صناعة العالم لا تبدأ يوم حصوله على الشهادة الجامعية، وإنما تبدأ منذ اللحظة التي تتشكل فيها شخصيته، ويبنى فيها عقله، وتترسخ فيها قيمه”.

المؤسسات التعليمية لا تقاس رسالتها بعدد ما تمنحه من شهادات فحسب

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن المؤسسات التعليمية لا تقاس رسالتها بعدد ما تمنحه من شهادات فحسب، وإنما بما تصدره للعالم من عقول مستنيرة، وشخصيات متوازنة، وأجيال قادرة على حمل المسؤولية، وهذا ما يصنعه الأزهر الشريف، كعبة العلم لأبناء العالم؛ إذ يجمعهم على العلم والإيمان، ويربطهم بقيم الوسطية والاعتدال، ويمنحهم فرصة أن يكونوا شركاء في صناعة مستقبل أفضل لأوطانهم وللإنسانية جمعاء.

وتابع: “لقد جئتم إلى مصر من أوطان شتى، تحملون لغات وثقافات وتجارب مختلفة، لكنكم اجتمعتم على مقصد واحد، وهو طلب العلم في رحاب مؤسسة لم تكن رسالتها يوما حبيسة حدود الجغرافيا، ولم يكن عطاؤها مقصورا على أبناء وطن بعينه، فالأزهر الشريف ليس مجرد مؤسسة تمنح شهادة، ولا تاريخا عريقا نستحضره في المناسبات، وإنما هو منهج في التفكير، ومدرسة في فهم الدين والحياة”.

وبيّن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن العالم الحقيقي ليس من يمتلك إجابات عن كل الأسئلة، وإنما من يملك الشجاعة والإنصاف في البحث عن الحقيقة، وأن قوة الكلمة ليست في حدتها، وإنما في صدقها وحكمتها، وأن الاختلاف بين البشر ليس دعوة إلى الصراع، بل فرصة للتعارف والتكامل.

ووجه الشرقاوي رسائل للطلاب الوافدين قائلا: اليوم تحملون شهادات تخرجكم في الأزهر الشريف، لكن أوطانكم تنتظر منكم ما هو أكبر وأهم من الشهادات؛ فالشهادة التي تحملونها اليوم تكتب بالمداد، أما الشهادة التي نرجو أن تقدموها غدا لأوطانكم وللعالم، فتكتب بالمواقف والأعمال؛ فتختلفون دون أن تتخاصموا، وتتمسكون بدينكم دون أن تنتقصوا من الآخرين، وتجمعون بين الثبات على المبادئ والانفتاح على العالم، وتسعون في خدمة مجتمعاتكم لا الاستعلاء عليها.

وتابع رسائله قائلاً: “اعلموا أنكم عندما تعودون إلى أوطانكم لن تكونوا مجرد خريجين أنهوا سنوات الدراسة، بل ستكونون صورة للأزهر الشريف في عيون مجتمعاتكم، وقد لا يعرف الناس تفاصيل ما درستم، وقد لا يطلعون على الكتب التي قرأتم، لكنهم سيرون أثر الأزهر الشريف في أخلاقكم، وفي طريقة حواركم، وفي احترامكم للإنسان أيا ما كان، وأينما كان، تلك هي الشهادة الحقيقية، وتلك هي الثمرة المرجوة من رحلتكم العلمية المباركة”.

واختتم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كلمته بتقديم التهنئة للطلاب ولأسرهم وأوطانهم، وكل من أسهم في وصولهم إلى هذا اليوم الذي تنتهي فيه رحلتهم الدراسية في الأزهر الشريف، مؤكدا أن رحلة الأزهر فيهم يجب ألا تنتهي؛ فالأزهر الذي جاءوا إليه من بلدان شتى، ينبغي أن يعود معهم، لا في الكتب وحدها، ولا في الذكريات وحدها، بل في عقولهم وسلوكهم.

وشهد الحفل حضور الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، والأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الطلاب الوافدين، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف، ونخبة من سفراء وممثلي الدول الأجنبية بالقاهرة.