انضم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، إلى موجة المقاطع والصور الساخرة المرتبطة بلعبة GTA 6، بعد ما نشر صورة معدلة مستوحاة من إحدى مهام اللعبة، حول فيها مهمة التسوّق من نشاط داخل اللعبة إلى مشوار منزلي لصالح زوجته بريسيلا تشان، في منشور أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع إيلون ماسك إلى المشاركة في التعليقات.

ونشر مارك زوكربيرج الصورة عبر منصة “إكس” يوم الجمعة الماضي، بعد يوم واحد من إطلاق اللعبة المنتظرة، مستخدما أحد القوالب الساخرة التي انتشرت بين اللاعبين عقب طرح الإصدار الجديد.

ماذا نشر مارك زوكربيرج عن GTA 6؟

تضمّنت الصورة التي شاركها زوكربيرج إشعارا داخل اللعبة يحمل مهمة شراء احتياجات المنزل وإعادتها إليه، وجاء في النص الأصلي: “اشتر بعض البقالة وأحضرها إلى المنزل”.

لكن "زوكربيرج" عدّل الصورة باستبدال اسم لوسيا، الشخصية النسائية الرئيسية في اللعبة، باسم زوجته بريسيلا تشان، لتظهر المهمة وكأنها موجهة إليه شخصيًا، مع عبارة ساخرة تقول: "بريسيلا ستقدّر هذا".

وعلّق زوكربيرج على الصورة قائلًا: “انتظر، أي إصدار حصلت عليه؟”، في إشارة مازحة إلى أن نسخته من اللعبة تركز على تنفيذ المهام المنزلية وشراء مستلزمات البقالة بدلًا من المغامرات وعمليات السرقة والمطاردات التي تشتهر بها السلسلة.

مارك زوكربيرج يدخل على خط تريند GTA 6 بصورة ساخرة لزوجته.. وإيلون ماسك يتفاعل بالضحك

إيلون ماسك يشارك في موجة السخرية



لم يمر منشور زوكربيرج دون تفاعل من كبار الشخصيات التقنية، إذ رد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، باستخدام رمز تعبيري يعبر عن الضحك، في تفاعل أضاف مزيدا من الاهتمام إلى المنشور.

كما شهدت التعليقات موجة من المزاح، حيث نشر أحد المستخدمين صورة معدلة لشخصية من اللعبة تؤدي أعمالا منزلية، بينما كتب آخر ساخرا أن زوكربيرج أصبح يشارك في ميمات GTA قبل إطلاق الجزء السابع.

وتساءل مستخدمون آخرون عن انضمام زوكربيرج إلى هذا النوع من المحتوى الساخر على منصة “إكس”، فيما مازح أحد المعلقين بشأن ما إذا كان الملياردير الأمريكي يذهب بنفسه لشراء مستلزمات المنزل.

كيف بدأت موجة ميمات GTA 6؟



بدأ انتشار هذه الصور الساخرة عقب إطلاق GTA 6 في 19 نوفمبر، بعدما لاحظ اللاعبون ظهور إشعارات داخل اللعبة تطلب من الشخصية الرئيسية جيسون تنفيذ مهام يومية لصالح صديقته لوسيا.

وتضمنت هذه المهام شراء البقالة وإحضار الزهور إليها وتنفيذ أنشطة أخرى تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الشخصيتين.

وسرعان ما تحولت هذه الإشعارات إلى قالب ساخر واسع الانتشار، بعدما بدأ مستخدمو مواقع التواصل تعديل النصوص والأسماء لإنتاج نسخ كوميدية مختلفة.