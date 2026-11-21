تستعد لعبة جراند ثفت أوتو 6 (GTA 6)، لتقديم واحدة من أضخم تجارب ألعاب العالم المفتوح، إذ يصل حجم ملفاتها إلى 210 جيجابايت، في مؤشر على حجم المحتوى والتفاصيل التي يتضمنها الإصدار الجديد من شركة “روكستار جيمز”، والذي يضم عددا كبيرا من المهام وعمليات السرقة والأنشطة الترفيهية، إلى جانب أطول قصة رئيسية في تاريخ سلسلة GTA.

وتدور أحداث لعبة GTA 6 حول الشخصيتين جيسون ولوسيا، اللذين يخوضان مغامرة إجرامية واسعة تمتد عبر ولاية ليونيدا، وسط عالم مفتوح مليء بالأماكن والأنشطة والتفاصيل التي تجعل الوصول إلى إكمال اللعبة بنسبة 100% مهمة تستغرق وقتا طويلا، ولا يمكن إنجازها خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة.

53 ساعة لإنهاء القصة الرئيسية في GTA 6



تشير تجارب اللعب إلى أن إنهاء القصة الرئيسية والوصول إلى مشاهد النهاية قد يستغرق نحو 53 ساعة في أسرع تجربة مسجلة.

ورغم التركيز على إتمام المهام الأساسية خلال هذه التجربة، فإنها تضمنت أيضا عددا من المهام الجانبية وعمليات السرقة الاختيارية وألعاب الجولف المصغرة، إلى جانب استكشاف العالم المفتوح بحرية.

وقد يتمكن بعض اللاعبين من إنهاء القصة في وقت أقل، لكن اللعبة تتضمن مراحل تتطلب جمع مبالغ مالية محددة أو انتظار مكالمات هاتفية لفتح المهام التالية، وهو ما يجعل تنفيذ بعض الأنشطة الجانبية ضروريا لتوفير الأموال المطلوبة والتقدم حتى نهاية الأحداث.

GTA 6

أكثر من 100 ساعة لإنجاز الأنشطة الاختيارية



بالنسبة للاعبين الذين يفضلون استكشاف جميع تفاصيل اللعبة وعدم الاكتفاء بالقصة الرئيسية، فقد تتجاوز مدة اللعب 100 ساعة.

ففي تجربة أخرى ركزت على تنفيذ أكبر عدد ممكن من الأنشطة الاختيارية، تجاوزت مدة اللعب المسجلة حاجز 100 ساعة.

كما استغرقت تجربة كاملة للقصة خاضها روب نيلسون، الرئيس المشارك لاستوديو Rockstar North، أكثر قليلا من 100 ساعة قبل إطلاق اللعبة، رغم وصفه لهذه التجربة بأنها كانت سريعة نسبيا.

GTA 6 تقترب من تجربة Red Dead Redemption 2



تتوافق هذه التقديرات مع بيانات مدة اللعب الخاصة بلعبة Red Dead Redemption 2، إذ يبلغ متوسط الوقت اللازم لإنهاء قصتها الرئيسية نحو 52 ساعة، بينما يرتفع إلى 89 ساعة لدى اللاعبين الذين يركزون على المهام والأنشطة الجانبية.

وتعكس هذه الأرقام حجم التجربة التي تقدمها GTA 6، والوقت الذي قد يحتاج إليه اللاعبون لاستكشاف عالمها المفتوح بالكامل.

مهام سرقة وأكواد غش وأنشطة متنوعة

تضم اللعبة مجموعة واسعة من المهام والأنشطة الاختيارية، من بينها سرقة سيارة Phoenix خلال مهمة Unwanted Attention، إلى جانب مهام تتعلق بشخصية ماندي.

كما تشمل الأنشطة عمليات سرقة واجهة الحيوانات الغريبة Exotic Animal Front، والبحث عن تماثيل الأشجار المرتبطة بمهمة Skunk Ape، فضلا عن مجموعة من أكواد الغش التي يمكن للاعبين استخدامها بعد التقدم في اللعبة وتحقيق متطلبات معينة.