حققت لعبة الفيديو جراند ثفت أوتو 6 (GTA 6) انطلاقة تاريخية، بعدما سجلت مبيعات تجزئة بلغت 3.8 مليار دولار، بما يعادل 2.9 مليار جنيه إسترليني، خلال أول يوم كامل من طرحها، لتصبح صاحبة أكبر إطلاق في تاريخ صناعة الترفيه بمختلف أشكالها.

3.8 مليار دولار إيرادات قياسية في يوم واحد

أعلنت شركة Take-Two، المالكة لاستوديو روكستار جيمز، أن هذه الأرقام تستند إلى تقديرات المبيعات حتى نهاية يوم الخميس الماضي، مؤكدة أن لعبة جاتا 6 حققت رقما قياسيا غير مسبوق على مستوى قطاع الترفيه، بعدما وصلت مبيعاتها المسبقة إلى 32.5 مليون نسخة.

وتجاوزت GTA 6 بذلك إيرادات أعمال ترفيهية بارزة، من بينها فيلم Spider-Man: Brand New Day، الذي تصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادات خلال العام الجاري بنحو 2.5 مليار دولار طوال فترة عرضه السينمائي.

GTA 6

ارتفاع تنزيلات اللعبة وحركة الإنترنت عالميا



كشفت شركة Cloudflare المتخصصة في البنية التحتية للإنترنت عن ارتفاع تنزيلات اللعبة على أجهزة PlayStation 5 في المملكة المتحدة إلى 8.6 أضعاف المعدلات المعتادة.

كما سجلت نيوزيلندا، التي شهدت الإتاحة الأولى للعبة، زيادة بلغت 14.8 ضعفا قبل موعد الإطلاق العالمي بأربع ساعات، ما يشير إلى لجوء بعض اللاعبين إلى تغيير مناطقهم الجغرافية للحصول على وصول مبكر.

وسجلت حركة المرور إلى خدمات روكستار الإلكترونية ارتفاعا ملحوظا، لتصل إلى 11.2 ضعف المعدلات الطبيعية في أستراليا، و9.3 أضعاف على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفي أوروبا، تصدرت المملكة المتحدة معدلات الاهتمام بزيادة بلغت سبعة أضعاف، مقابل 5.3 أضعاف في فرنسا وألمانيا.

GTA 6 تتجاوز الرقم القياسي للجزء الخامس



حطمت اللعبة الرقم القياسي السابق الذي حققه الجزء الخامس GTA 5 قبل 13 عاما، بعدما بلغت إيراداته 1.15 مليار دولار خلال خمسة أيام فقط من إطلاقه، مسجلا حينها أفضل أسبوع افتتاحي في تاريخ ألعاب الفيديو.

وتأتي اللعبة الجديدة ضمن سلسلة روكستار الشهيرة، التي تمتد لنحو ثلاثة عقود، وتعد واحدة من أكثر سلاسل الألعاب شعبية في العالم.

وتقدم تجربة ساخرة من الحلم الأمريكي، من خلال أحداث تدور في ولاية ليونيدا المستوحاة من فلوريدا، وتتمحور حول شخصيتي لوسيا وشريكها جيسون، وهما مجرمان محدودا النشاط يخوضان مغامرات إجرامية.

تكلفة التطوير تتجاوز مليار دولار



تشير التقديرات إلى أن تكلفة تطوير GTA 6 تجاوزت مليار دولار، وهو ما قد يجعلها أغلى لعبة فيديو إنتاجا في التاريخ.

وتوقعت شركة Sensor Tower أن يؤدي النجاح الجماهيري للعبة إلى تقليص الوقت الذي يقضيه اللاعبون على ألعاب القصة الفردية الأخرى بنسبة 10%، اعتمادا على بيانات المشتريات الإلكترونية ومتابعة ملايين المستخدمين عبر منصات الألعاب المختلفة.

وأوضحت الشركة أن نحو 75% من مبيعات اللعبة جاءت عبر منصة PlayStation 5، بينما توزعت النسبة المتبقية على أجهزة Xbox.

توقعات بتجاوز المبيعات 3 مليارات دولار خلال العام

من جانبها، توقعت شركة Niko Partners المتخصصة في أبحاث سوق الألعاب أن تتجاوز مبيعات GTA 6 عالميا 3 مليارات دولار خلال العام الجاري.

ورغم هذه التوقعات الضخمة، لا تزال اللعبة بعيدة عن إيرادات فيلم Gone with the Wind الصادر عام 1939، الذي تقدر إيراداته بنحو 4.5 مليار دولار بعد احتساب التضخم.

طور اللعب الجماعي يعزز الإيرادات المستقبلية



لا تزال Rockstar Games لم تعلن موعد طرح نسخة الحواسيب الشخصية، كما لم تحدد موعد إطلاق طور اللعب الجماعي، الذي سيتيح للاعبين التفاعل مع بعضهم البعض وتنفيذ المهام عبر الإنترنت.

واستنادا إلى تجربة GTA 5 الصادرة عام 2013، من المتوقع أن يضيف طور اللعب الجماعي عشرات الساعات من المحتوى، فضلا عن تحقيق إيرادات إضافية للشركة من خلال شراء العقارات والسيارات والمزايا الرقمية داخل اللعبة.

إقبال جماهيري واسع وتحديات رقابية



جاء الإطلاق العالمي للعبة في 19 نوفمبر، بعد انتظار استمر 13 عاما وتأجيلات متكررة، وسط إشادات من بعض المراجعين الذين وصفوا التجربة بأنها واحدة من أبرز تجارب الألعاب على الإطلاق.

وشهدت ساعات الإطلاق بقاء عدد كبير من اللاعبين مستيقظين طوال الليل، فيما حصل آخرون على إجازات من العمل للاستمتاع باللعبة. كما سجلت شركة Virgin Media O2 رقما قياسيا في حركة البيانات المسائية، مع توافد المستخدمين لتنزيل ملف اللعبة الذي يصل حجمه إلى 212 جيجابايت.

وفي المقابل، أدى المحتوى الرسومي للعبة إلى فرض قيود رقابية في اليابان، كما لم تحصل على موافقة للبيع في الصين القارية.

ومع تصاعد الحماس في الولايات المتحدة، ذكرت إدارات الشرطة الأمريكية الجمهور بأن سباقات الشوارع وسرقة السيارات والعنف المسلح تظل جرائم يعاقب عليها القانون في الواقع، رغم إمكانية ممارسة أنشطة مشابهة داخل العالم الافتراضي للعبة.