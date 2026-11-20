كشفت أدلة تقنية حديثة عن تغيير جذري في نظام الشفرات السرية بلعبة "GTA 6"، حيث اشترطت اللعبة إنهاء جميع مهمات القصة الرئيسية أولاً قبل السماح للاعبين بالوصول إلى 61 شفرة سرية موزعة على 5 مجموعات متنوعة.

طريقة تفعيل شفرات GTA 6 وأبرز المكافآت المتاحة

أوضحت تقارير تقنية نقلاً عن أدلة "Polygon" و"GamesRadar+" أن قائمة الشفرات تظهر داخل تبويب التقدم بعد إكمال قصة بطلي اللعبة "جيسون" و"لوسيا"، حيث ترتبط معظمها بإنجاز تحديات إضافية تشمل السباقات والقفزات الخطيرة وجمع المقتنيات المخفية.

ويجري تفعيل الشفرات على منصة "PlayStation 5" عبر فتح هاتف الشخصية بالضغط لأعلى ثم الضغط باستمرار على زري "L1" و"R1" وإدخال تسلسل الاتجاهات، بينما تُستخدم أزرار "LB" و"RB" بالطريقة ذاتها على أجهزة "Xbox".

وتتنوع الشفرات بين الحصول على 250 ألف دولار فوراً، ومنع الضرر عند السقوط من المرتفعات، وتوفير ذخيرة غير محدودة دون إعادة تلقيم، إلى جانب استدعاء دبابة عسكرية بدلاً من شفرة "PANZER" القديمة بعد إكمال تحديات البقاء، واستدعاء طائرة مقاتلة عند إنهاء كافة التحديات.

قيود استخدام الشفرات وغياب أكواد كلاسيكية شهيرة

لفت التقارير إلى اختفاء بدائل مباشرة لبعض الشفرات الكلاسيكية من القائمة الحالية، مثل شفرة "LEAVEMEALONE" لإلغاء مطاردة الشرطة فوراً، وشفرة "SEAWAYS" لتحرك السيارات فوق المياه، مع توفير شفرات للتحكم في الطقس وإيقاف الزمن وتغيير المؤثرات البصرية.

ويؤدي تفعيل أي شفرة داخل "GTA 6" إلى تعطيل حفظ التقدم التلقائي وإيقاف احتساب الكؤوس والإنجازات طوال جلسة اللعب، ما يحولها إلى أداة للترفيه عقب إنهاء المغامرة الأساسية فقط.