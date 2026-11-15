قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون الخليجي: استمرار الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ للقوانين الدولية وسيادة الدول
انفجارات قوية في جزيرة سيريك الإيرانية
زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء
محمود مسلم لبرلماني إثيوبي: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية.. وتصريحاتكم عن ترشيدنا للمياه عبث
فضل صلاة العشاء في وقتها.. 8 معجزات تحدث لمُصليها فلا تؤخرها
إنجاز نووي جديد.. إيران تستعد لتشغيل أول منظومة اندماج نووي محلية
محمود مسلم: إثيوبيا تتلاعب بمفاوضات سد النهضة.. وحسن نية مصر ظهر في تحمل المناورات وعدم التصعيد
متحدث الوزراء يكشف عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص
وول ستريت جورنال: جهاز واحد في ولاية أركنساس سبب تعطل حركة الطيران الأمريكية
ايزنكوت يهاجم نتنياهو: سلوكه يهدد الديمقراطية الإسرائيلية ولا ينبغي أن يبقى في السلطة
إندونيسيا تؤكد التزامها بتعزيز وحدة رابطة دول شرق آسيا "آسيان"
شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي تعرض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لاعتداءات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد 10 سنوات ومليار دولار.. أسرار وخفايا لعبة GTA VI المنتظرة

لعبة GTA VI
لعبة GTA VI
احمد الشريف

ساعات قليلة تفصلنا عن إطلاق أضخم حدث ترفيهي في العقد الحالي، لعبة "جراند ثفت أوتو 6" (GTA VI). 

وبعد انتظار دام لأكثر من 13 عاماً، كشفت شركة "روكستار" (Rockstar) أخيراً عن بعض أسرار هذه التحفة التقنية التي كلفت أكثر من مليار دولار، وشارك في صنعها حوالي 5000 موظف.

عالم حي يتنفس التفاصيل

وبحسب تقرير حصري نشرته صحيفة "الجارديان" (The Guardian) البريطانية، تدور أحداث اللعبة الجديدة في ولاية "ليونيدا" الافتراضية، وتحديداً في مدينة "فايس سيتي" (Vice City) التي تحاكي مدينة ميامي الأمريكية.

وقد وصلت اللعبة لمستوى جنوني من الواقعية والتفاصيل، فمثلاً، إذا دخلت إلى محطة وقود، سترى تفاصيل مذهلة لحركة الشخصية أثناء الشرب وتفاعل السائل داخل الزجاجة مع المشي. 

كما تم تصميم ملابس وتصرفات كل شخص يمر بالشارع بعناية فائقة. حتى الطيور والحيوانات لم تسلم من هذه الدقة، حيث يمكنك رصد وتسجيل أكثر من 62 نوعاً مختلفاً من الطيور، والتفاعل مع الحيوانات الأليفة في الشوارع.

التعاطف بديلاً للفوضى

وعلى عكس الأجزاء السابقة التي اعتمدت على إثارة الفوضى العشوائية في الشوارع، يحمل الجزء الجديد تحولاً كبيراً في أسلوب اللعب. 

تركز القصة هذه المرة على علاقة بين شخصيتين رئيسيتين: "جيسون" و"لوسيا" (أول بطلة نسائية في تاريخ السلسلة).

وسيكون اللاعب مسؤولاً عن بناء وتطوير علاقتهما، بل ويمكنهما الخروج في مواعيد غرامية أو رحلات تأمل معاً. 

وأكد المطورون أن اللعبة ستشجع اللاعبين لأول مرة على التعاطف واللعب الهادئ بدلاً من الدمار العشوائي، حيث ستؤدي الجرائم غير المبررة والفوضى في الشوارع إلى عواقب وخيمة تجعل الهروب من الشرطة أمراً شديد الصعوبة.

مهمات سرقة ذكية ومعقدة

ولتجنب الملاحقات الأمنية الشرسة، ستحتاج إلى التخطيط الجيد قبل ارتكاب أي جريمة. حيث يجب عليك تعطيل كاميرات المراقبة، واختراق الأقفال بذكاء، وتنفيذ المهام بهدوء دون إطلاق النار في الأماكن المزدحمة.

ومن المتوقع أن تحقق اللعبة أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات في عامها الأول فور طرحها في 19 نوفمبر الجاري لأجهزة "بلايستيشن 5" و"إكس بوكس سيريس X/S"، لتصبح بذلك أضخم منتج ترفيهي في التاريخ، متفوقة على أضخم أفلام هوليوود.

لعبة GTA VI جراند ثفت أوتو 6 Vice City فايس سيتي لعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على سائق سيارة نقل صدم ميكروباص في الشرقية

المتهمين

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على عملاء شركات التمويل

المنشور

الداخلية تكشف تفاصيل شكوى سائق سيارة نقل من ضابط مرور

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد