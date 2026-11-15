بعد 10 سنوات ومليار دولار.. أسرار وخفايا لعبة GTA VI المنتظرة

ساعات قليلة تفصلنا عن إطلاق أضخم حدث ترفيهي في العقد الحالي، لعبة "جراند ثفت أوتو 6" (GTA VI).

وبعد انتظار دام لأكثر من 13 عاماً، كشفت شركة "روكستار" (Rockstar) أخيراً عن بعض أسرار هذه التحفة التقنية التي كلفت أكثر من مليار دولار، وشارك في صنعها حوالي 5000 موظف.

عالم حي يتنفس التفاصيل

وبحسب تقرير حصري نشرته صحيفة "الجارديان" (The Guardian) البريطانية، تدور أحداث اللعبة الجديدة في ولاية "ليونيدا" الافتراضية، وتحديداً في مدينة "فايس سيتي" (Vice City) التي تحاكي مدينة ميامي الأمريكية.

وقد وصلت اللعبة لمستوى جنوني من الواقعية والتفاصيل، فمثلاً، إذا دخلت إلى محطة وقود، سترى تفاصيل مذهلة لحركة الشخصية أثناء الشرب وتفاعل السائل داخل الزجاجة مع المشي.

كما تم تصميم ملابس وتصرفات كل شخص يمر بالشارع بعناية فائقة. حتى الطيور والحيوانات لم تسلم من هذه الدقة، حيث يمكنك رصد وتسجيل أكثر من 62 نوعاً مختلفاً من الطيور، والتفاعل مع الحيوانات الأليفة في الشوارع.

التعاطف بديلاً للفوضى

وعلى عكس الأجزاء السابقة التي اعتمدت على إثارة الفوضى العشوائية في الشوارع، يحمل الجزء الجديد تحولاً كبيراً في أسلوب اللعب.

تركز القصة هذه المرة على علاقة بين شخصيتين رئيسيتين: "جيسون" و"لوسيا" (أول بطلة نسائية في تاريخ السلسلة).

وسيكون اللاعب مسؤولاً عن بناء وتطوير علاقتهما، بل ويمكنهما الخروج في مواعيد غرامية أو رحلات تأمل معاً.

وأكد المطورون أن اللعبة ستشجع اللاعبين لأول مرة على التعاطف واللعب الهادئ بدلاً من الدمار العشوائي، حيث ستؤدي الجرائم غير المبررة والفوضى في الشوارع إلى عواقب وخيمة تجعل الهروب من الشرطة أمراً شديد الصعوبة.

مهمات سرقة ذكية ومعقدة

ولتجنب الملاحقات الأمنية الشرسة، ستحتاج إلى التخطيط الجيد قبل ارتكاب أي جريمة. حيث يجب عليك تعطيل كاميرات المراقبة، واختراق الأقفال بذكاء، وتنفيذ المهام بهدوء دون إطلاق النار في الأماكن المزدحمة.

ومن المتوقع أن تحقق اللعبة أرباحاً تقدر بمليارات الدولارات في عامها الأول فور طرحها في 19 نوفمبر الجاري لأجهزة "بلايستيشن 5" و"إكس بوكس سيريس X/S"، لتصبح بذلك أضخم منتج ترفيهي في التاريخ، متفوقة على أضخم أفلام هوليوود.